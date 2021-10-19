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Україна йде по шляху встановлення диктатури та узурпації влади, — Медведчук

13:07 19 жовтня 2021
Медведчук

Україна йде по шляху встановлення диктатури та узурпації влади. Таку думку озвучив Віктор Медведчук під час трансляції телеканалу «Перший Незалежний».

«Експортний потенціал України — він як раз полягає в тому, що наша продукція залишається конкурентоспроможною на ринках країн СНД, на ринках Росії і на ринках країн Азіатсько-тихоокеанського регіону. І якщо не бачити в цьому перспективи, значить, не бачити взагалі шляхів відновлення нашої економіки, відновлення рівня доходів і добробуту наших громадян. І це злочинна помилка влади, яка сьогодні, знаючи, відчуваючи, усвідомлюючи і розуміючи вигоду взаємин торгово-економічних, відновлення їх з Росією, робить все навпаки на догоду політичним мотивам, причому миттєвим, якимось разовим мотивам, щоб догодити західним господарям, які продовжують здійснювати зовнішнє управління Україною», — заявив Медведчук.

На думку політика, це страшно для долі країни і для простих людей, які від цього будуть мати негативні наслідки в усьому — в цінах, в робочих місцях, в житлово-комунальних тарифах, в правах і в гарантіях на те, що вони повинні мати в нормальній, демократичній, правовій державі.

«Все це піддається сьогодні знищенню. Країна йде по шляху узурпації влади і встановлення диктатури, і це не принесе користі нашим громадянам», — резюмував Медведчук.

Нагадаємо, Печерський районний суд прийняв рішення про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту Медведчуку за новою підозрою до 7 грудня. Сам Медведчук заявив, що продовжить боротьбу з нинішньою владою незалежно від того, наскільки посиляться репресії щодо нього. Він підкреслив, що разом з партією ОПЗЖ буде продовжувати захищати інтереси українського народу.

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