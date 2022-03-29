Більше криптовалюти на потреби потерпілих від війни в України: криптобіржа WhiteBIT оголосила про інтеграцію з «Дією»

Криптовалютні біржі в Україні залучають багатомільйонне фінансування для подолання наслідків російського вторгнення в Україну. Зокрема, після легалізації ринку криптовалют в Україні, компанія WhiteBIT оперативно запустила інтеграцію та співпрацю з державним сервісом Дія, щоб якомога більше українців мали швидкий доступ до ринку криптовалюти. Це своєю чергою дозволяє засобом криптовалюти підтримати українську економіку в умовах воєнного стану, адже люди з усього світу тепер мають змогу швидко, зручно та анонімно відправляти кошти на підтримку України, і вони радо користуються цією можливістю. Лише за останні тижні криптофонд України зібрав 52 мільйони доларів США.

Як пояснюють у компанії, завдяки інтеграції з застосунком «Дія» тепер будь-який користувач з України може пройти верифікацію (KYC) на біржі WhiteBIT менше, ніж за 1 хвилину. Зазвичай ця процедура на всіх криптовалютних біржах вимагає заповнення анкети, сканування документів та певного часу на перевірку. Завдяки «Дії» для користувачів WhiteBIT верифікація буде проходити значно швидше та зручніше. Водночас WhiteBIT є ААА-компанією з найвищими стандартами шифрування та безпеки персональних даних користувачів. Ці напрацювання також використовуються у межах цієї інновації.

Для проходження KYC буде достатньо натиснути кнопку «Пройти верифікацію за допомогою Дії». Після цього в застосунку Дія потрібно лише підтвердити передачу копій цифрових документів.

«В умовах війни криптовалюта стає потужним інструментами посилення обороноздатності нашої країни. Вона дозволяє збирати гроші на гуманітарну допомогу, потреби ЗСУ та тероборони. Люди з усіх куточків світу хочуть і готові підтримати Україну за рахунок донатів своїх криптоактивів. Ми не стоїмо осторонь, а прагнемо першими впроваджувати інновації, спрощувати шлях користувачів та робити їхню взаємодію з WhiteBIT максимально комфортною. Адже це в тому числі допомагає українській економіці, армії, людям, хто через війну опинився в біді. Ми раді, що держава стає зручним сервісом, і наша співпраця з Міністерством цифрової трансформації це підтверджує. Замість того, щоб витрачати час на рутину, тепер наші клієнти можуть пройти процедуру верифікації лише у два кліки», — розповів CEO WhiteBIT Володимир Носов.

Також у WhiteBIT наголосили, що компанія створила спільний проєкт з WhitePay, де кожен охочий може обрати з більш ніж 90 криптовалют та відправити кошти на допомогу МОЗ або постраждалим цивільним, Збройним силам України та теробороні.

У WhiteBIT також зазначили, що інтеграція компанії з Дією — це приклад ефективної, успішної та взаємовигідної співпраці держави та бізнесу. У WhiteBIT впевнені, що таку співпрацю потрібно активно розвивати в майбутньому, адже вона також сприяє наближенню до миру в Україні.

Переказати донати можна за посиланням https://whitepay.com/uk/donate/

Довідка: WhiteBIT — це централізована криптовалютна біржа з командою, що налічує 400+ осіб. Платформа підтримує також фіатні валюти. Головна мета компанії — досягти масового впровадження технології блокчейн та розширити криптовалютну спільноту, надаючи безпечну та просту у використанні платформу. WhiteBIT — найбільша криптовалютна біржа Європи, що є лідером в Україні, відповідає всім вимогам KYC та AML, а її послугами користуються понад 2 мільйони клієнтів. Сьогодні WhiteBIT входить у ТОП-2 бірж світу з безпеки на підставі незалежного аудиту Hacken та має рейтинг ААА. Завдяки передовим технологіям WhiteBIT гарантує швидке внесення та зняття коштів. Депозити та зняття здійснюються за допомогою картки Visa та Mastercard, а також через партнерські платіжні системи. Водночас за депозити за допомогою картки monobank комісія не стягується. «Дія» — це новий рівень взаємодії держави та громадян: зручний і людяний. Все дуже зручно та завжди під рукою у смартфоні. На порталі можна отримати онлайн 72 державні послуги, а в оновленому мобільному застосунку — доступ до 13 своїх цифрових документів та 15 послуг. Серед документів: ID-картка та закордонний біометричний паспорт, студентський квиток, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, страховий поліс транспортного засобу, податковий номер (РНОКПП), свідоцтво про народження, довідка переселенця (ВПО), а також COVID-сертифікати. Особливої уваги заслуговує революційна технологія «Дія». Підпис — найзахищеніший електронний підпис просто у смартфоні.

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