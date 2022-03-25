Власники об’єктів нерухомого майна у центрі м. Дніпра заявили про факти рейдерства з боку військового керівництва міста Дніпро, пишуть «Політичні ізвєстія в Україні».

Так, у п'ятницю, 25.03.2022, зранку без будь-яких пояснень та без явної нагальної необхідності невідомі особи прибули до об’єктів нерухомого майна за адресами: Набережна Перемоги, 35, та Січеславська Набережна, 47а, з метою їх захоплення та подальшого знесення.

«За словами власників будівель, дані об’єкти нерухомого майна є предметом довготривалих судових спорів з органами місцевого самоврядування м. Дніпра, вони вважають, що місцева влада, використовуючи правовий режим військового стану вирішила здійснити незаконне рейдерське захоплення приватної власності», — йдеться у повідомленні.

Одночасно з цим, за їхніми словами, є наявні судові рішення від 2020 р., що забороняють будь-яким особам будь-які дії стосовно знесення даних об’єктів нерухомого майна, також стосовно них накладено арешти та заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій. Дані рішення не скасовані та набрали законної сили.

Власники наголошують, що правовий режим військового стану не є приводом здійснювати незаконні дії і точно не може бути виправданням для вилучення об’єктів нерухомого майна місцевою владою з метою їхньої власної вигоди.

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