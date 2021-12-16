«Вибрана діаспора»? Експерт про можливість другого громадянства в Україні

Президент Володимир Зеленський готується до впровадження можливості мати друге громадянство України. У Раді зареєстровано відповідний законопроєкт № 6368, який направлений на представників українських діаспор: їм дозволять отримати український паспорт без відмови від паспорта США, Канади, Австралії та інших країн. Про це пише політолог Марат Кірєєв у своєму блозі, зазначаючи, що такий нерівноправний підхід у законопроєкті, за його словами, не дозволить українцям, які отримали паспорти країн СНД, скористатися цим правом.

«Створюються безпосередні передумови поділу людей на кілька „сортів“ і позбавлення частини їх можливості брати участь у політичному житті країни. Адже в Росії проживають, за узагальненими даними, понад три мільйони громадян України, і багато хто з них стає заручниками політичного протистояння, розв'язаного після 2014 року. Чому українці, які працюють у РФ, гірші за українців Заходу? Хіба електоральна сегрегація людей на основі їхніх політичних уподобань — підхід, який відповідає демократичним цінностям та Європі XXI століття, куди Україна прагне?» — ставить запитання Кірєєв.

Раніше експертка Ірина Гаврилова припустила, що в такий спосіб Зеленський прагне розширити кількість своїх симпатиків, збільшивши рейтинг, що похитнувся.

«Не даремно серйозний акцент Офісом президента робиться саме на роботу з діаспорами, до яких збираються доводити „перевагу реформ“, проведених чинною владою. До речі, у документі існує серйозна суперечність. З одного боку, зазначено, що громадянство України не можуть отримати особи, які вчинили тяжкі злочини, у тому числі на території інших держав, особливо причетні до геноциду. Але водночас це обмеження не діє щодо тих, хто має визначні заслуги перед державою», — пише політолог.

Експерт вважає, що впровадження законопроєкту докорінно перекриє політичну карту України, адже на території США та Канади проживає 2,3 млн етнічних українців.

«Якщо вони отримають громадянство, знаючи їхню політичну активність, вони зможуть формувати власну фракцію в парламенті та сильно впливати на вибори, результати референдумів та стабільно мати своє значне лобі. І природно, захищатимуть вони зовсім не українські інтереси, а інтереси тієї країни Заходу, в якій вже давно вкоренилися», — вважає Кірєєв і нагадує про прецедент Молдови, де за допомогою мобілізації європейської діаспори Майя Санду перемогла у двох останніх виборчих кампаніях.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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