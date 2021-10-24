Ні Кремль, ні «Газпром» не вестимуть переговори із Зеленським. Якщо наша влада хоче домовитися з РФ, їй доведеться попросити Медведчука про це. У нього є такий досвід, і з ним російське керівництво розмовлятиме, вважає конфликтолог Владислав Мулик. Таку думку він озвучив на своїй сторінці в Facebook.



«Зеленський запропонував „Газпрому“ знижку на транзит російського газу через територію України в 50% понад контракт. У Росії поки офіційно не коментують цю заяву», — нагадав Мулик.

За словами конфліктолога, «Газпром» не погодиться з ряду причин, найголовніша з яких — із Зеленським у Росії працювати не мають наміру. У той же час, відзначає Мулик, для України збільшення обсягів транзиту економічно вигідне.

«Якщо Зеленський так зацікавлений в цій угоді з „Газпромом“, у нього тільки один шлях — припинити переслідування Віктора Медведчука і доручити ці переговори йому. Раніше Медведчук вже успішно домовився про знижку на газ для України. І якби тоді Зеленський скористався результатами роботи Медведчука, зараз Україна б купувала у Росії газ по 175 дол., а не по 1000 в Європі», — написав Мулик і нагадав про недавню статтю Дмитра Медведєва, в якій той розповідає, чому Росія не бажає мати справи з нинішнім керівництвом України.

На його думку, ця стаття була написана для офіційних Києва, Брюсселя та провідних європейських столиць: «Медведєв прямим текстом говорить, що відновлення відносин між країнами можливо тільки після зміни влади в Україні. Прямий натяк на ОПЗЖ і Медведчука. Сьогодні тільки вони виступають за відновлення співпраці з РФ. І Росія готова йти на зустріч Медведчуку, оскільки бачить в ньому людини справи».

Експерт нагадав, що Росія успішно подолала опір по «Північному потоку — 2» і тепер може диктувати умови на газовому ринку.

«Раніше Україна намагалася зберегти транзит тільки погрозами і звинуваченнями. Тепер до неї нарешті дійшло, що треба конкурувати за транзит», — пише Мулик і пропонує помиритися з Медведчуком для вирішення газового питання.

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