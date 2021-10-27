В Україні ціни на яловичину злетіли до рекордних 400 грн за кілограм: названо причину

В Україні постійно зростають ціни на харчові продукти. Подорожчали хлібобулочні вироби, олія. Різко зросла ціна яловичини. На сьогодні ціна м'яса варіюється від 130 до 400 гривень за кілограм.

На думку експертів, причина стрімкого зростання цін — зменшення поголів'я великої рогатої худоби. Про це повідомляє UkrainianAgribusinessClub.

За роки незалежності України поголів'я великої рогатої худоби скоротилося на 88%, а з початку 2021 року — на 6,7%.

За даними Державної служби статистики, станом на 1 жовтня 2021 року в країні налічується 3,1 млн. голів (у тому числі 1,6 млн. корів).

Середні ціни на вироби з яловичини з початку року значно зросли. Так, гуляш із яловичини подорожчав на 40% до 230,28 грн/кг, ребра — на 44% до 140,48 грн/кг, вирізка із яловичини — на 28% до 255 грн/кг.

Середньостатистичний українець за рік споживає 53,8 кг м'яса, 15% з якого — яловичина. Зі зростанням цін на м'ясо цей відсоток у майбутньому може зменшитися.

Експерти прогнозують, що ціни на м'ясо в Україні продовжать зростати.

Варто зазначити, що попри рекордний цьогорічний урожай гречки, дефіцит її на українському ринку збережеться, а ціна зросте. Детально про це у матеріалі «ФАКТІВ».

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