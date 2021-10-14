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Клуб споживачів

Скоро стане розкішшю: українцям «передбачили» соняшникову олію по 100 гривень за літр

11:03 14 жовтня 2021
олія соняшникова

Ціни на соняшникову олію можуть піднятися найближчим часом з 70 грн до 100 гривень за літр. Причиною тому експерти вбачають подорожчання газу і особливості податкової політики в Україні, повідомляє Obozrevatel.

За оцінками члена Української ради бізнесу Станіслава Таршина, подорожчання газу для промисловості збільшить собівартість виробництва олії на 5−10 відсотків. Але самим лише газом додаткові витрати не обмежаться. На відміну від тарифу для населення, вартість електроенергії для промисловості зростає.

«Одночасно відбувається значне, майже на 25%, зростання інших складових витрат переробки, таких як електроенергія і гексановий розчинник, що становить більш як 30% собівартості виробництва», — пояснив Таршин.

Крім об'єктивно більш високої собівартості соняшникової олії, на кінцеву ціну можуть вплинути й інші фактори. При зростанні цін в світі збільшується вартість олії і в Україні, пояснює аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин.

При цьому на зворотну тенденцію — здешевлення олії в Україні при зниженні її ціни на світових ринках — розраховувати не варто. Нижчу вартість олії в європейських магазинах в порівнянні з українськими, експерти пояснюють різницею в оподаткуванні. «Буває, що у нас ціна на соняшникову олію в магазинах вище, ніж в країнах, в які ми продаємо, бо у них нижчий податок», — наводить приклад доцент Київської школи економіки Олег Нів'євський.

Нагадаємо, соняшникова олія — не єдиний продукт, ціни на який можуть вирости найближчим часом. У Всеукраїнській асоціації пекарів прогнозують подорожчання хлібобулочних виробів після збільшення ціни газу і електроенергії для промисловості.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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