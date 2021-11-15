В Україні подорожчають яйця: скільки хазяйкам коштуватиме десяток
В Україні продовжується зростання цін на харчові продукти. Зокрема ціна яєць, які й так стали вже за останній місяць дорожчими на 8%, до Нового року зросте на третину. Про це у сюжеті «ТСН».
За прогнозами аналітиків Українського клубу аграрного бізнесу, одна з головних причин подорожчання яєць — сезонність. Восени, як правило, кількість пропозицій відчутно зменшується.
Крім того, через нерентабельність в Україні активно закриваються птахофабрики. Лише за останні два роки закрилося 30 підприємств. Україна вже почала завозити яйця з Білорусі.
Тож у грудні вартість десятка яєць буде 40 гривень і більше.
У Києві вже сьогодні на ринках яйця з птахофабрик продають по 45−50 гривень.
Нагадаємо, до кінця грудня на 20% подорожчає хліб, на 10% - м'ясо. Ціни на молочні продукти зростуть на 15%, а на овочі — на 10%.
Раніше «ФАКТИ» докладно писали про те, які харчові продукти подорожчають до кінця листопада.
Фото: https://ua.depositphotos.com495
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