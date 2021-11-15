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Клуб споживачів

В Україні подорожчають яйця: скільки хазяйкам коштуватиме десяток

10:25 15 листопада 2021
яйця

В Україні продовжується зростання цін на харчові продукти. Зокрема ціна яєць, які й так стали вже за останній місяць дорожчими на 8%, до Нового року зросте на третину. Про це у сюжеті «ТСН».

За прогнозами аналітиків Українського клубу аграрного бізнесу, одна з головних причин подорожчання яєць — сезонність. Восени, як правило, кількість пропозицій відчутно зменшується.

Крім того, через нерентабельність в Україні активно закриваються птахофабрики. Лише за останні два роки закрилося 30 підприємств. Україна вже почала завозити яйця з Білорусі.

Тож у грудні вартість десятка яєць буде 40 гривень і більше.

У Києві вже сьогодні на ринках яйця з птахофабрик продають по 45−50 гривень.

Нагадаємо, до кінця грудня на 20% подорожчає хліб, на 10% - м'ясо. Ціни на молочні продукти зростуть на 15%, а на овочі — на 10%.

Раніше «ФАКТИ» докладно писали про те, які харчові продукти подорожчають до кінця листопада.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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