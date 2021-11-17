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Картка киянина: як оформити і що для цього потрібно

15:05 17 листопада 2021
Картка киянина

У Києві з 1 січня 2022 року збираються значно підняти ціни на квитки у громадському транспорті, у тому числі й на метро, проте є можливості заощадити на проїзді.

Так, разові квитки на метро, трамвай, автобус та тролейбус коштуватимуть 20 гривень. Проїзд за місячними проїзними коштуватиме від 14,20 гривні за поїздку. Якщо поповнювати «транспортний» електронний квиток, вартість проїзду коливатиметься: від 15 гривень при купівлі 50 поїздок до 20 — якщо кількість поїздок від 1 до 9.

Втім, найдешевше поїздки обійдуться власникам муніципальних карток — «карток киянина», які можуть оформити як мешканці столиці, так і ті, хто працює чи навчається у Києві. З її допомогою можна не тільки розраховуватися та знімати готівку, а й отримувати різні послуги, у тому числі й соціальні.

Для того, щоб її оформити, спочатку потрібно заповнити онлайн заявку в Ощадбанку і записатися на прийом, а потім, коли вам призначать час, прийти у відділення фінустанови.

З собою потрібно взяти паспорт, індивідуальний номер платника податку, за потреби інші документи (пенсійне посвідчення або документ пільговика, свідоцтво ВПО…), а також фотографію 3×4.

Тим, хто не прописаний у Києві, знадобиться довідка з місця роботи у столиці чи навчального закладу.

Карту зазвичай оформлюють протягом місяця з моменту подання документів. Для пільговиків, зокрема для пенсіонерів, її оформлюють безкоштовно. А так її вартість — 120 гривень.

Про плани підняти ціни на квитки у Києві столична влада заявляла ще влітку, обіцяючи зберегти всі існуючі пільги.

Фото автора.

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