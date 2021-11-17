Тарифи чи комуналка: влада Києва прийняла важливе рішення щодо підвищення цін на проїзд

В Києві до кінця опалювального сезону тарифи на проїзд у комунальному транспорті не підвищуватимуть. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Мер нагадав, що цього року значно підскочила ціна на енергоносії, що є головною складовою вартості тарифу.

Міська влада виділила зі столичного бюджету понад 2 млрд гривень, щоб не підвищувати тарифи на опалення та гарячу воду для киян. Уряд поки що ці гроші не компенсував.



З бюджету Києва постійно виділяють дотації на міський транспорт. Цього року виділили 4,5 млрд грн.

За словами Кличка, влада столиці стала перед вибором — або збільшувати тарифи за комунальні послуги, або підвищувати плату за проїзд.

Він також уточнив, що питання вартості проїзду в Києві ще не вирішене, а лише винесене на обговорення. Тому перегляд тарифів не варто очікувати до кінця опалювального сезону.

Раніше з'явилася інформація про те, що у КМДА вирішили підвищити тарифи на проїзд у комунальному транспорті. З 1 січня 2022 року разовий квиток на одну поїздку у Києві в метро, трамваї, тролейбусі та автобусі зросте до 20 гривень.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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