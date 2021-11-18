26.38 / 26.60 29.82 / 30.17
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

В Україні подорожчає «молочка»: яким буде зростання цін

15:03 18 листопада 2021
в магазині

В Україні продовжується зростання цін на харчові продукти. Зокрема, за останній місяць на 8% зросли ціни на яйця і це ще не межа.

Експерти прогнозують, що продовжуватиметься зростання цін на молочні продукти, пише Agrotrend.

З початку 2021 року вартість літра молока в Україні зросла майже на 3 грн, а твердого сиру — більш ніж на 40 грн. За кілограм вершкового масла на ринках зараз просять 250 грн, сиру — 120 грн.

Наразі зросла ціна на сировину для виробництва молочної продукції. Причина не лише в сезонності (восени та взимку молока мало), а й у скороченні протягом 2021 року поголів'я корів, зменшення пасовищ.

«У собівартості виробництва сирого молока десь близько 50% належить саме кормам. Далі — енергоносії та оплата праці», — цитує видання слова експерта.

Великі виробники молока обіцяють найближчим часом не підвищувати ціни на «молочку». Стрімке зростання цін стримуватимуть і торговельні мережі, які бояться втратити покупця.

Раніше «ФАКТИ» писали, які харчові продукти подорожчають до кінця листопада та до Нового року.

256

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Допомога на поховання пенсіонера: коли родичам можуть відмовити у виплатах

Місячне затемнення

Повний місяць та місячне затемнення в один день: що заборонено робити 19 листопада

Період навчання у вузі зараховується до страхового стажу, але є одна умова

Період навчання у вузі зараховується до страхового стажу, але є одна умова

Наречений і наречена

Паралізована наречена довела нареченого до сліз, з'явившись на весіллі на ногах, а не в інвалідному візку

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.