В Україні подорожчає «молочка»: яким буде зростання цін

В Україні продовжується зростання цін на харчові продукти. Зокрема, за останній місяць на 8% зросли ціни на яйця і це ще не межа.

Експерти прогнозують, що продовжуватиметься зростання цін на молочні продукти, пише Agrotrend.



З початку 2021 року вартість літра молока в Україні зросла майже на 3 грн, а твердого сиру — більш ніж на 40 грн. За кілограм вершкового масла на ринках зараз просять 250 грн, сиру — 120 грн.

Наразі зросла ціна на сировину для виробництва молочної продукції. Причина не лише в сезонності (восени та взимку молока мало), а й у скороченні протягом 2021 року поголів'я корів, зменшення пасовищ.

«У собівартості виробництва сирого молока десь близько 50% належить саме кормам. Далі — енергоносії та оплата праці», — цитує видання слова експерта.

Великі виробники молока обіцяють найближчим часом не підвищувати ціни на «молочку». Стрімке зростання цін стримуватимуть і торговельні мережі, які бояться втратити покупця.

Раніше «ФАКТИ» писали, які харчові продукти подорожчають до кінця листопада та до Нового року.

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