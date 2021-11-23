Нам прямо кажуть, що нас краще б злити, — Дмитро Золотухін про причини численних заяв про те, що «Путін нападе»
Останнім часом у закордонних ЗМІ почастішали повідомлення з посиланням на розвіддані про те, що до кордону з Україною Росія стягує війська. Агентство Bloomberg днями написало про те, що напад Росії, що готується, передбачає подальшу тривалу окупацію великої території України. Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов оприлюднив через американські ЗМІ карту вторгнення Росії, яке, за його даними, може статися у січні-лютому 2022 року. Свою версію того, що відбувається, у фейсбуці виклав політичний аналітик Дмитро Золотухін.
«Прочитав сьогодні зо два десятки твітер-тредів про можливий наступ Росії проти України!
Здається, тепер я, нарешті, допетрав, навіщо було настільки розганяти істерію про скупчення військ, буцімто, на кордонах України. В той момент, коли реальний обсяг військових сил є завідомо меншим, аніж був у квітні-травні цього року.
Ми з вами спостерігаємо красивий і неймовірно масштабний приклад застосування інструментарію рефлексивного управління. Хто є його сценаристом — невідомо! США? Росія? Або разом одночасно???
Сценарій полягає в тому, щоб переконати світові еліти в тому, що вирішення проблеми полягає у здійсненні тиску на київську владу з метою змусити її прийняти необхідне законодавство, щоб ще на 30−50 років зробити Донбас якорем, який не дозволить суспільству рухатися на шляху прогресу. Ця формула повторюється з завидною регулярністю у десятках статей, блогах, твітах і т. д.
Питання полягає тільки в тому, чи піде на цю авантюру Білий дім, який не може дозволити собі другу поразку поспіль після Афганістану.
Ми з вами знаходимося у поворотній точці нашої історії! Не через потенційний наступ Кремля! Не через політичну кризу «вагнергейту»!
Зараз нам практично напряму говорять, що нас краще б злити, а в Будапештському меморандумі ніяких гарантій нам ніхто не давав. Це означає — ніякого НАТО, ніякого ЄС… Плюс баласт у вигляді депутатів, судів та правоохоронних органів «ЛДНР», які будуть самостійними від київської влади.
Усе, на мою думку, дуже серйозно", — написав Дмитро Золотухін.
Фото з фейсбука
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