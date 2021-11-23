Нам прямо кажуть, що нас краще б злити, — Дмитро Золотухін про причини численних заяв про те, що «Путін нападе»

«Прочитав сьогодні зо два десятки твітер-тредів про можливий наступ Росії проти України!



Здається, тепер я, нарешті, допетрав, навіщо було настільки розганяти істерію про скупчення військ, буцімто, на кордонах України. В той момент, коли реальний обсяг військових сил є завідомо меншим, аніж був у квітні-травні цього року.

Ми з вами спостерігаємо красивий і неймовірно масштабний приклад застосування інструментарію рефлексивного управління. Хто є його сценаристом — невідомо! США? Росія? Або разом одночасно???

Сценарій полягає в тому, щоб переконати світові еліти в тому, що вирішення проблеми полягає у здійсненні тиску на київську владу з метою змусити її прийняти необхідне законодавство, щоб ще на 30−50 років зробити Донбас якорем, який не дозволить суспільству рухатися на шляху прогресу. Ця формула повторюється з завидною регулярністю у десятках статей, блогах, твітах і т. д.

Питання полягає тільки в тому, чи піде на цю авантюру Білий дім, який не може дозволити собі другу поразку поспіль після Афганістану.

Ми з вами знаходимося у поворотній точці нашої історії! Не через потенційний наступ Кремля! Не через політичну кризу «вагнергейту»!

Зараз нам практично напряму говорять, що нас краще б злити, а в Будапештському меморандумі ніяких гарантій нам ніхто не давав. Це означає — ніякого НАТО, ніякого ЄС… Плюс баласт у вигляді депутатів, судів та правоохоронних органів «ЛДНР», які будуть самостійними від київської влади.

Усе, на мою думку, дуже серйозно", — написав Дмитро Золотухін.

Фото з фейсбука

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