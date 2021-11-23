У Києві таксі подорожчає на 40%: коли чекати на підвищення тарифів

В Києві подорожчає проїзд у таксі. Інформація з'явилася одночасно з новиною про можливе підвищення тарифів на комунальному транспорті.



Голова профспілки таксистів Валентин Голубєв в етері телеканалу «Київ» заявив, що подорожчання цін на проїзд у громадському транспорті спровокує збільшення тарифів у службах таксі.

Вартість одного кілометра проїзду збільшиться з 6 гривень до 10, тобто на 40%.

Зростання тарифів на таксі зумовлене підвищенням цін на пальне. А також необхідністю утримувати машини, щоб пасажирам було комфортно в них їздити.

Поки що таксисти відклали підвищення тарифів до закінчення опалювального сезону.

Але, за словами Голубєва, підвищення цін на таксі може статися раніше, якщо зросте ціна бензину або дизпалива.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко пообіцяв не підвищувати тарифи на проїзд у столичному комунальному транспорті до кінця опалювального сезону.

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