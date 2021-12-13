Благодійний фонд Портнова, проти якого США ввели санкції, витратив 13 мільйонів на допомогу лікарням, — ЗМІ
Благодійний фонд юриста Андрія Портнова, проти якого США ввели санкції, займався виключно закупівлею обладнання для українських лікарень у момент початку пандемії коронавірусу у 2020 році. Про це пише видання «Страна», посилаючись на виписки вихідних платіжок фонду, яку надали у фонді на запит редакції.
«Як видно у документах, практично всі витрати складалися із засобів, що виділялися на протидію пандемії — закупівля медобладнання, захисних засобів для лікарів, препаратів та подібного», — пише видання.
Як зазначається в публікації, одержувачами грошей вважалася ціла низка лікарень у таких містах: Київ, Житомир, Чернівці, Луцьк, Івано-Франківськ, Вінниця, Тернопіль, Лисичанськ, Харків, Ірпінь, Краматорськ, Сєвєродонецьк та низка населених пунктів з регіонів країни.
- 20 березня — 2 687 918 грн;
- 23 березня — 3748 161 грн
- 24 березня — 220 001,50 грн;
- 25 березня — 2 180 015 грн;
- 26 березня — 689 914,50 грн;
- 27 березня — 600 004,50 грн;
- 30 березня — 250 001,50 грн;
- 1 квітня — 900 006,00 грн;
- 2 квітня — 1 860 116,50 грн;
- 7 та 10 квітня — 200 001,50 грн.
Менш ніж за три тижні, зазначає «Страна», Фондом було надіслано грошей до медзакладів на суму понад 13 млн грн. Після цих дат вихідні платежі фонду складалися виключно з комісій банку.
Нагадаємо, 9 грудня США запровадили санкції проти юриста Андрія Портнова та його благодійного фонду, а також відстороненого голови КСУ Олександра Тупицького та його дружини Ольги. На думку Портнова, таке рішення суперечить принципам, що декларуються США.103
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