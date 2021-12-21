Про те, як сприймуть на Заході підозру у державній зраді п'ятому президентові України Петру Порошенку, і чим це може загрожувати Україні, пише відомий фінансист та блогер Сергій Фурса на своїй сторінці у соцмережі.

«Можна сильно не любити Порошенка. Але в той момент, коли країна потребує міжнародної коаліції для протистояння Путіну, робити з України державу, в якій є політичні репресії, не дуже розумно, — пише Сергій Фурса. — А саме так і сприймуть підозру Порошенку на Заході. Тому що коли ти висуваєш своєму головному політичному опоненту підозру, то маєш бути на 100% упевнений, що зможеш довести його провину за три хвилини на будь-яких зустрічах у будь-яких кабінетах. Якщо ти маєш відео, де твій політичний опонент п'є кров немовлят. Можна навіть російськомовних. Розпинає хлопчиків. Особисто краде яблуко у голодної дитини. Або сидить із рацією і шле повідомлення з освідченням у коханні Путіну.

Янукович мав набагато більше підстав саджати Тимошенко. Тому що цей газовий контракт країна відхаркувала роками. Але все одно світ сприйняв це як політичні репресії. І нічим хорошим для країни це не закінчилося. І для Януковича також. Саме політичні репресії зробили з нього ізгоя. Ще до Майдану. І, до речі, не допомагали залучати гроші країні.

Україна — форпост демократії на кордоні з Росією. І тому нас підтримують. У тому числі на шкоду своїм інтересам. Але як пояснити західному обивателю, що у форпості демократії є політичні переслідування? То, може, не варта вона того, ця Україна, скаже простий німець, якому не подобається газ по 2000 доларів? Може, правий Путін, і українці — це ж росіяни, запитають прості французи? Може, йому не варто заважати? Може Україна не гідна бути членом НАТО? Чому б не піти на поступки Путіну, якщо Україна сама натякає, що Путін правий?

Хто щасливий у цей момент, то це російська пропаганда. Так їм давно не помагали.

І не важливо, чи є в тебе причини вважати Порошенка злочинцем, чи ні. Важливо, чи зможеш ти це довести, не посилаючись на 1945 рік, чи не зможеш. Повірять тобі твої союзники або вирішать, що ти злякався зростання рейтингу основного політичного конкурента.

Лише сьогодні у Financial Times вийшла стаття, що в той час, коли біля воріт України стоїть ворог, усередині країни розпочинають дивну війну з олігархами, яка більше нагадує розборки між самими олігархами. Послаблюючи цим країну. Наратив статті простий — атака на Ахметова шкодить Україні. Атака на Ахметова — не є боротьбою з олігархами як класом. І це не стенограма секретних посиденьок Гордона з Богданом та лікарем Комаровським. Це Financial Times.

Так вважають на Заході. І не вірять у чисті помисли.

І одразу після такого сигналу треба розпочати ще й політичні репресії. Браво. Це геніальний стратегічний хід", — написав Сергій Фурса.

Раніше про те, якими можуть бути наслідки такого кроку для Володимира Зеленського, написав на своїй сторінці у соцмережі депутат Київської міської ради Сергій Таран.

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