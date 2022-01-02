«Нереально смачний» салат «Тайсон» на католицьке Різдво: підкорює з першої ложки

Відомий фудблогер Володимир, власник сайту «Апетитна кухня», представив незвичайний салат, який підійде на будь-який святковий стіл, у тому числі і на Різдво.

«Чому така незвичайна назва у салату? Тому що в ньому дуже незвичайні продукти», — пояснює він.

Також Володимир радить потенційним критикам зробити хоча б невелику кількість салату — це допоможе їм переконатися, що це дуже незвичайна, але дуже смачна страва.

Інгредієнти: - куряча грудка 250−300 гр

- консервований ананас 300 гр

- яблуко солодке 1 шт велике

- яйця 2 шт

- консервована кукурудза 200 гр 0,5 банки

- сіль за смаком, перець за бажанням

- майонез для заправки

Як писали «ФАКТИ», раніше фудблогерка Наталка Калніна представила рецепт десерту «Мрія» — дуже смачного торта в домашніх умовах із найдоступніших продуктів.

А фудблогерка Людмила Борщ поділилася рецептом дуже свіжого та ситного салату на Різдво та Старий Новий рік.

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