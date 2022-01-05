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Смачнющий апельсиновий пиріг на Різдво від Людмили Борщ: по-справжньому «божественний» десерт за 10 хвилин

7:19 25 грудня 2022
Людмила Борще із апельсиновим пирогом

Популярний блогер Людмила Борщ любить готувати страви, на які не потрібно витрачати багато часу.

Одну з таких страв вона запропонувала напередодні Різдва Христового.

«Всі інгредієнти ви, швидше за все, знайдете у холодильнику. Пиріг простий у приготуванні та дуже смачний «, — обіцяє кулінар-аматор.

Людмила впевнена, що пиріг стане гостем сімейних свят і просто тихих суботніх вечорів, коли хочеться подивитись добрий фільм, залізши під ковдру та зігрітися чашкою чаю зі шматочком теплого пирога.

Нагадаємо, раніше фуд-блогер запропонувала «мегасмачний» салат «Ріг достатку».

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