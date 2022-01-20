«Зеленський запропонував країні, яка перебуває у війні, думати про шашлики»: екснардеп про звернення президента
Звернення президента Володимира Зеленського до українців, в якому він попросив не хвилюватися через можливе повномасштабне вторгнення Росії, прокоментував на своїй сторінці у соцмережі політик, народний депутат VI і VIII скликань Верховної Ради Олександр Сочка.
«Вчора Зеленський запропонував думати не про війну, а про шашлики.
Це і є те, що називається примітивізацією сенсів. Замість реальної оцінки загрози — беріть картинку ваших шлункових задоволень.
Про майбутнє літо, тепло і сонце, як ми будемо «одружуватися, вболівати за нашу збірну», а «потім зберемося 31 грудня за новорічним столом».
Зеленський вважає, що ми це маємо спожити.
Уявляю, як вчора здивувався пан Блінкен, коли після зустрічі із Зеленським почув, що йому з-за океану менше видно, аніж українській владі.
«Вони дають зрозуміти, що не потребують нашої підтримки?» — логічно міг запитати себе представник американської адміністрації у відповідь на таку форму дистанціювання.
Як здивувалися всі ті, хто у високих коридорах влади західних країн є прихильниками та лобістами допомоги нам, у тому числі військової.
І як їм, друзям України, тепер відповідати на аргумент, що український президент вважає штучним нагнітанням загрози з боку Путіна, а його цілий Арахамія звинувачує західні ЗМІ у брехні про російську загрозу?
Якщо одного разу Захід втомиться мати справу в Україні не з політиками, а з людьми при владі, які мислять «шашликами» — не забуваймо, що саме шашличники охолоджують сприйняття України західними партнерами, бо країну сприймають через її владу.
І останнє. «Образ шашликів» — це не лише про примітивізацію мислення українців і актуальної безпекової проблематики.
Це і про самого нашого президента, який залишився «душею компанії» на пікніку, а не політичним лідером країни, яка перебуває у війні", — написав політик у фейсбуці.
Читайте також: Зеленський провів зустріч з Блінкеном: що говорили про можливість нападу РФ на Україну
Читайте також: Що сказав і не сказав Байден про агресію Росії проти України: версія Юрія Бутусова
Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.275
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter