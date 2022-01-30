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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1999
Скульптор: Francisco Polope
Розмір: 39×33 cm Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
На околиці одного міста мешкав фермер. Йому було років 40, не більше. І в ці свої 40 років він стільки всього встиг досягти, що згодом це почало викликати пекучу заздрість в усіх сусідів.
- Ну, посудіть самі, — міркували вони. — Йому всього 40, а він уже і будинок встиг побудувати, і господарство своє збільшити в кілька разів, і племінну худобу завести, і величезний фруктовий сад виростити!.. А ми скільки не просимо Господа про допомогу, скільки не чекаємо земних благ, а вони не приходять і не приходять.
До речі, найбільше спокою сусідам не давав саме його фруктовий сад. Ніхто ніби не звертав уваги на те, що фермер виходить на роботу до сходу сонця, коли у сусідніх будинках ніхто ще світло навіть не вмикав, і вирушає спати ближче до півночі, коли всі довкола вже й відпочити встигли, і повечеряти не поспішаючи. Зате ніхто не міг заспокоїтися, бачачи, як фермер, проходячи вздовж паркану, що виходив на вулицю, демонстративно простягав руку до усипаної великими плодами яблуні — і найбільше з них обов'язково падало йому прямо у долоню!
Миритися з таким зухвалим неподобством не хотів ніхто. Вже й збиралися сусіди на загальні збори, обговорюючи, чи можна звинуватити фермера в чаклунстві, вже й за порадою до відомого тлумача зверталися. Все не могли заспокоїтися. Зрештою, вирішили запитати у щасливого фермера безпосередньо, як це в нього все так вдало виходить.
- Із задоволенням поділюся з вами своїм секретом, — посміхнувшись, зустрів гостей улюбленець долі, що тільки-но закінчив збирати фрукти у великі кошики та збирався вантажити їх у візок, що стояв поруч. — У принципі, жодного секрету й немає зовсім. Просто потрібно… правильно хотіти.
- В сенсі?! — здивувалися сусіди. — Як це правильно хотіти?
- У сенсі — правильно загадувати свої бажання. І все у вас вийде. Майже так само, як у мене.
І на підтвердження своїх слів він знову підійшов до великого дерева, простяг руку — і найкрасивіше яблуко м'яко шльопнулося у розкриту долоню. Потім, насолодившись враженням, зробленим цим фокусом на присутніх, фермер просто й доступно пояснив їм, що одного разу винайшов майже непомітний пристрій, який дозволяє і яблука збирати, і груші, і навіть персики, яких у нього було, щоправда, не так багато.
- То це ж нечесно! — в один голос обурились усі. — Ми думали, що ти можеш навчити нас правильно загадувати бажання — і воно буде виконуватися само собою, а ти тут, виявляється, займаєшся якимось винахідництвом?!
- Нечесно не те, що я роблю, — відповів їм фермер. — А те, як розраховуєте отримувати ви блага. Вам здається, що достатньо задумати бажання — і чекати на його виконання з чиєїсь волі. Але це так не працює. Все залежить від нас. Якщо ми, звичайно, збираємося досягти результату своїми руками, а не чекати, коли щастя несподівано привалить, виконавши наші очікування.
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Рулет «Виручайка» від Наталії Калніної: готується 15 хвилин, а з приготуванням впорається навіть дитина
Як каже тітка Циля, слабкі мстять, сильні прощають, щасливі забувають...
Вітер: 3 м/с 3х
Тиск: 745 мм