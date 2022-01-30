4 лютого 2022

На околиці одного міста мешкав фермер. Йому було років 40, не більше. І в ці свої 40 років він стільки всього встиг досягти, що згодом це почало викликати пекучу заздрість в усіх сусідів.

- Ну, посудіть самі, — міркували вони. — Йому всього 40, а він уже і будинок встиг побудувати, і господарство своє збільшити в кілька разів, і племінну худобу завести, і величезний фруктовий сад виростити!.. А ми скільки не просимо Господа про допомогу, скільки не чекаємо земних благ, а вони не приходять і не приходять.

До речі, найбільше спокою сусідам не давав саме його фруктовий сад. Ніхто ніби не звертав уваги на те, що фермер виходить на роботу до сходу сонця, коли у сусідніх будинках ніхто ще світло навіть не вмикав, і вирушає спати ближче до півночі, коли всі довкола вже й відпочити встигли, і повечеряти не поспішаючи. Зате ніхто не міг заспокоїтися, бачачи, як фермер, проходячи вздовж паркану, що виходив на вулицю, демонстративно простягав руку до усипаної великими плодами яблуні — і найбільше з них обов'язково падало йому прямо у долоню!

Миритися з таким зухвалим неподобством не хотів ніхто. Вже й збиралися сусіди на загальні збори, обговорюючи, чи можна звинуватити фермера в чаклунстві, вже й за порадою до відомого тлумача зверталися. Все не могли заспокоїтися. Зрештою, вирішили запитати у щасливого фермера безпосередньо, як це в нього все так вдало виходить.

- Із задоволенням поділюся з вами своїм секретом, — посміхнувшись, зустрів гостей улюбленець долі, що тільки-но закінчив збирати фрукти у великі кошики та збирався вантажити їх у візок, що стояв поруч. — У принципі, жодного секрету й немає зовсім. Просто потрібно… правильно хотіти.

- В сенсі?! — здивувалися сусіди. — Як це правильно хотіти?

- У сенсі — правильно загадувати свої бажання. І все у вас вийде. Майже так само, як у мене.

І на підтвердження своїх слів він знову підійшов до великого дерева, простяг руку — і найкрасивіше яблуко м'яко шльопнулося у розкриту долоню. Потім, насолодившись враженням, зробленим цим фокусом на присутніх, фермер просто й доступно пояснив їм, що одного разу винайшов майже непомітний пристрій, який дозволяє і яблука збирати, і груші, і навіть персики, яких у нього було, щоправда, не так багато.

- То це ж нечесно! — в один голос обурились усі. — Ми думали, що ти можеш навчити нас правильно загадувати бажання — і воно буде виконуватися само собою, а ти тут, виявляється, займаєшся якимось винахідництвом?!

- Нечесно не те, що я роблю, — відповів їм фермер. — А те, як розраховуєте отримувати ви блага. Вам здається, що достатньо задумати бажання — і чекати на його виконання з чиєїсь волі. Але це так не працює. Все залежить від нас. Якщо ми, звичайно, збираємося досягти результату своїми руками, а не чекати, коли щастя несподівано привалить, виконавши наші очікування.

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.