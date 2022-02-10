Здійснено прорив у лікуванні COVID-19: препарат корейської компанії прицільно б'є по вірусу

Два роки триває пандемія, і весь цей час вчені різних країн намагаються знайти відповіді на запитання: «Чому новий варіант давно відомого вірусу настільки агресивний?», «Як захистити людей від зараження?», «Як урятувати від тяжких ускладнень та смерті?». Пошук ведеться в усіх напрямках. Основні зусилля спочатку були спрямовані на створення вакцин. А у лікуванні акценти зроблено на використанні вже існуючих препаратів — симптоматичних, противірусних, антибактеріальних, гормональних.

Наразі здійснено прорив: біофармацевтична компанія CELLTRION (Корея) створила препарат, здатний прицільно знищити вірус. Діє він так: моноклональне антитіло (регданвімаб) блокує зв'язування SARS-Cov2 з рецепторами АПФ-2, що перешкоджає попаданню вірусу в клітину-мішень. Ця інноваційна розробка вже пройшла третю фазу глобальних клінічних випробувань, була представлена на 31-му Європейському конгресі з клінічної мікробіології та інфекційних захворювань та здобула авторизацію Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА) — авторитетної організації, яка дає «зелене світло» щодо використання ліків у країнах Європи.

Доведено, що препарат здатний на 70 відсотків знизити частоту виникнення тяжких форм захворювання на COVID-19 серед усіх хворих, завдяки чому пацієнтам вдається уникнути серйозних ускладнень та госпіталізації. У Республіці Корея лікування пройшли понад 30 (?) тисяч пацієнтів у 127 лікарнях країни.

Препарати, що містять моноклональні антитіла (МАВ), відносяться до класу таргетних (тих, які б'ють прицільно за певними структурами патогену). В даному випадку мішенню є коронавірус, точніше, білкові структури, що знаходяться в ньому, зруйнувавши які, можна досягти бажаного результату: перервати здатність вірусу розмножуватися, не дати йому проникнути в живу клітину.

Щоб вчасно допомогти організму впоратися із захворюванням, важливо почати застосовувати препарат, використовуючи вікно ефективності. Воно становить сім днів від початку появи симптомів — це набагато більше, ніж у препаратів, що існують на даний момент.

Кому показано лікування підтвердженого COVID-19 моноклональними антитілами (регданвімабом)? Дорослим пацієнтам, які не потребують додаткового кисню, але мають високий ризик розвитку тяжких форм захворювання. У групі ризику, насамперед, люди похилого віку, пацієнти з ожирінням, діабетом, ті, хто страждає на хронічні захворювання серця, судин, легенів, нирок, печінки, тик, хто приймає імуносупресивну терапію.

Препарат внутрішньовенно вводиться один раз протягом 90 хвилин. Він має пряму противірусну дію, завдяки чому запобігає погіршенню стану пацієнта, яке веде до тяжких форм хвороби. Моноклональні антитіла для лікування COVID-19 ефективні та безпечні, легко переносяться. Корейський препарат розглядають регуляторні органи США, Великобританії, Канади, Австралії. Є надія, що цей інноваційний препарат широко застосовуватиметься і в Україні, що знизить навантаження на стаціонари та забезпечить легший перебіг COVID-19, а найголовніше — зменшить рівень смертності.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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