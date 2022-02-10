«Чорний день» для «євробляхерів» настав: які штрафи чекають на власників розмитнених та нерозмитнених машин

В Україні закінчився період пільгового розмитнення «євроблях». Ті власники, які не легалізували свій автомобіль навіть через учасників бойових дій, можуть взагалі залишитися без машини.

Ще з листопада минулого року триває тісний обмін інформацією між поліцією та митницею. Якщо патрульний зупиняє нерозмитнене авто, він на місці виписує штраф на 8500 грн за порушення терміну вивезення транспортного засобу та передає інформацію на митницю.

Митниця перевіряє, хто й коли завіз машину. На сьогодні будь-які терміни розмитнення «євроблях» вже пропущені. Митниця з 9 лютого перестає приймати декларації спеціального формату під євробляхи («імпорт 40АА»), нагадує UBR.ua.



Вже зараз триває перевірка тих власників, які розмитнили авто з порушенням митних правил.

За даними юристів, щомісяця виписують 3−4 тисячі штрафів (по 34 тис. грн) за порушення правил розмитнення. На перевірку всіх процедур митниця має три роки. Це означає, що кількість штрафів збільшиться.

На людей, які ввозили «євробляхи» в Україну, чекають штрафи розміром по 170 тис. грн від митниці на кордоні, яка безпосередньо й займається контролем термінів вивезення «євроблях».

Якщо ж людина не з'являтиметься на кордоні, то постанову вона отримає під час митного аудиту.

Громадян України, які завозили «євробляхи» на 2 місяці на консульський облік або до 2019 року у митному режимі «транзит» на 10 днів, але в результаті не розмитнили автомобіль, при виїзді за кордон також чекатимуть штрафи по 170 тис. грн.

Експерти уточнюють, що всі, хто не розмитнив «євробляху» до 8 лютого, тепер не зможуть вивести ні машину, ні подати її для розмитнення через учасників АТО, ні віддати військовій частині, щоб уникнути штрафу.

Нагадаємо, частина власників «євроблях», щоб уникнути поліцейського штрафу, віддають свої авто на розбирання, намагаючись повернути хоча б частину вкладених коштів.

196

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter