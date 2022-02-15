У Києві шість станцій метро працюватимуть у новому режимі

У київському метро у вечірні та ранкові години шість станцій метрополітену працюватимуть в автоматизованому режимі. Про це повідомила пресслужба «Київського метрополітену».

Повідомляється, що роботу метрополітену буде переведено в щоденний автоматичний режим з 08:00 до 20:00 на станціях:

- «Житомирська» (вест. № 1);

- «Нивки» (вест. № 2);

- «Почайна» (вест. № 2);

- «Іподром» (вест. № 1);

- «Харківська» (вест. № 1);

- «Бориспільська» (вест. № 2).

Сплатити проїзд можна за допомогою додатка «Київ цифровий», «Картки киянина» та безконтактної банківської картки безпосередньо на турнікетах.

Придбати разові QR-квитки або поповнити транспортні картки можна у терміналах «Київ Цифровий».

Нагадаємо, скоро у наземному громадському транспорті Києва сплатити проїзд можна буде банківськими картками.



Фото: https://ua.depositphotos.com

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