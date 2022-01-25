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Е-квиток більше не буде потрібний: у транспорті Києва з'явиться альтернативний спосіб оплати проїзду

21:14 25 січня 2022
у тролейбусі

У Києві, де багато мешканців столиці користуються «карткою киянина», можна буде сплатити за проїзд у наземному громадському транспорті банківськими картками. Цю функцію почнуть тестувати вже у лютому, повідомили у Київській міській державній адміністрації.

«Е-квиток — важливий елемент цифрової трансформації Києва. Місто отримало прозору систему оплати та облік реального пасажиропотоку, а кияни — зручний сервіс, який продовжуємо вдосконалювати», — наводяться слова керівника цифрової трансформації Києва (CDTO) Петра Оленича.

У тестовому режимі система, яка замінить е-квиток, працюватиме на кількох маршрутах комунального громадського транспорту. Проте наразі невідомо, на яких саме.

Нагадаємо, у липні 2021 року у громадському транспорті Києва скасували паперові квитки, замінивши їх на електронні. Щоб скористатися столичним громадським транспортом, можна придбати транспортну картку або купити QR-квиток.

Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв до кінця опалювального сезону тарифи на проїзд у комунальному транспорті не підвищувати. Раніше йшлося про те, що одна поїздка у столиці у метро, трамваї, тролейбусі та автобусі коштуватиме близько 20 гривень.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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