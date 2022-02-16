За Джорджа Вашингтона проголосували 100 процентів виборців: 290 років тому народився перший президент США

Такого успіху на виборах більше не зміг досягти жоден президент Сполучених Штатів

17 лютого 1852 р. У Санкт-Петербурзі вперше для відвідувачів було відкрито музей «Ермітаж» (нагадаємо, нещодавно там було продано цифрову копію «Мадонни» Леонардо да Вінчі)

19 лютого 1954 р. Півострів Крим увійшов до складу України.

20 лютого 1962 р. Американський космонавт Джон Гленн тричі облетів Землю на кораблі «Френдшип-7».

21 лютого 1816 р. Була заснована перша таємна організація декабристів «Союз спасения».

23 лютого 1863 р. Англійські мандрівники оголосили про відкриття витоку річки Ніл.



Джордж Вашингтон народився 22 лютого 1732 року на фермі Поупс-Крік у Вірджинії. У 17-річному віці почав працювати землеміром. У 1752 році Джорджу від родича дістався у спадок маєток Маунт-Вернон на річці Потомак, тоді ж він став майором місцевого ополчення, брав участь у військових діях проти британських військ. Згодом отримав звання полковника і був призначений командиром внутрішнього ополчення. Але в кінці 1758 року повернувся до Вірджинії та подав у відставку.

Через рік одружившись з багатою вдовою Мартою Дендридж Кастіс, Джордж завдяки власній працьовитості і суворому порядку став одним з найбагатших землевласників Вірджинії. На своїх фермах на березі річки Потомак він вирощував тютюн, пшеницю, а до 1772 року вже експортував рибу та борошно у Вест-Індію. Політичну кар’єру Вашингтон почав з того, що взяв участь у роботі віргінських Законодавчих зборів, до яких його обирали у 1758—1774 роках.

У квітні 1775 року колонії розпочали війну за незалежність. Вашингтон мав військовий досвід, харизму, а також був відомий своїм патріотизмом, тож йому запропонували стати головнокомандувачем континентальної армії. Початок військової кампанії не був успішним — було втрачено кілька міст в центрі країни. Головнокомандувач мав недостатньо повноважень, але вже за рік ситуація докорінно змінилася: Вашингтон, можна сказати, став військовим диктатором. З цього моменту війська під його командуванням лише перемагали. Восени 1783 року було підписано мирний договір у Парижі — Британія визнала незалежність Сполучених Штатів.

25 листопада британці покинули Нью-Йорк, звільнивши вхід для Вашингтона й губернатора. 4 грудня в таверні Фронсез Вашингтон формально простився з офіцерами, а 23 грудня пішов у відставку з посади головнокомандувача. Історик Гордон Вуд пише, що ця відставка стала найбільшим вчинком у житті Вашингтона. Вона приголомшила аристократичну Європу. Король Георг III назвав Вашингтона «найвизначнішим характером епохи» саме завдяки цьому факту.

Проте відставка Вашингтона не затягнулася надовго. Його переконали бути присутнім на Конституційному конвенті у Філадельфії влітку 1787 року, де обрали головуючим. Завдяки його високому авторитету підтримувалася колегіальність і порядок серед делегатів. Коли приймалося рішення встановити президентство, делегати мали на увазі саме Вашингтона, й він сам після обрання мав визначити, як воно працюватиме. Підтримка Вашингтоном проєкту Конституції також сприяла тому, що його ратифікували в усіх тринадцяти штатах.

1789 року колегія виборців одностайно обрала Вашингтона президентом США. Він залишається єдиним президентом, за якого проголосували 100 процентів виборців. 30 квітня 1789 року відбулася перша інаугурація, і Вашингтон присягнув з балкона Федерал-Холу в Нью-Йорку. Перший Конгрес США встановив Вашингтону зарплатню у 25 тисяч доларів на рік — великі на той час гроші. Він відмовився, оскільки був людиною небідною і йому подобався імідж безкорисливого слуги народу. Але все ж прийняв гроші після вмовляння Конгресу, щоб не склалося враження, що на посаду президента можуть претендувати тільки люди багаті. Президент розумів, що кожна його дія встановлює прецедент, а тому скрупульозно слідкував за встановленням церемоніальних правил, забезпечуючи те, щоб вони завжди залишалися республіканськими й ніколи не імітували правила європейських королівських дворів. З огляду на це віддав перевагу звертанню «пане президенте». У нього була класично правильна мова та чудові манери.

На другий термін Вашингтон не балотувався, але йому довелося прийняти пропозицію своїх прихильників. З 1792 по 1795 він знову став главою держави. У цей час президент тримається лінії зміцнення внутрішнього економічного та внутрішньополітичного устрою країни, уникаючи розбіжностей із європейськими державами. Це дозволило економіці держави піднятися. Ще однією характерною рисою президентства Вашингтона було те, що він однаково ставився до всіх політичних партій, керуючись лише вимогами законів. За Вашингтона у США утворилася система з двох партій — демократів та республіканців. Перший президент США прийняв знаменитий «Білль про права людини», який провів під його керівництвом сенатор Медісон. Також він був за встановлення дружніх відносин з усіма державами, але зв’язки мали бути в основі не політичними, а торговельними.

Від третього президентського строку Джордж Вашингтон категорично відмовився, встановивши тим самим правило, що президент не може бути обраним більш ніж на два терміни. Пішов з життя перший президент США 30 квітня 1789 року.

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