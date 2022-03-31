В умовах військового стану: в Україні змінили принцип нарахування плати за гарячу та холодну воду

Українцям, яких влада просить за можливості платити за комуналку, змінили методику нарахування сум за спожиту гарячу та холодну воду.

Як пише видання «На пенсії», це було зроблено для того, щоб споживачі, які не передавали показники лічильників води або у яких такі лічильники відсутні, не платили надмірно. Під час дії військового стану застосовуватиметься коригувальний коефіцієнт.

Так, починаючи з березня 2022 року, нарахування здійснюватимуться з урахуванням коригуючого коефіцієнта для тих споживачів, які не передавали показники лічильників води або у яких такі лічильники відсутні.

«Під час дії воєнного стану в Україні значним чином змінилися обсяги споживання послуг із централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Наприклад, у Києві середньодобова подача води зменшилася майже вдвічі. Також багато людей виїхали і не в змозі передавати показники лічильників. Тому ми запровадили коригуючий коефіцієнт, який враховує такі особливості. Це допоможе запобігти надмірним нарахуванням споживачам, які отримують рахунки за середніми показниками споживання послуги», — повідомила заступник міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцяновська.

Раніше у Мінсоцполітики заявляли, що призначені українським домогосподарствам субсидії виплачуватимуть до кінця опалювального сезону.

На період воєнного стану за несплату або неповну оплату послуг ЖКГ заборонено нарахування та стягнення штрафів/пені; стягнення інфляційних нарахувань та відсотків.

Фото Pixabay

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