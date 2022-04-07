Як повернути струнку фігуру до літа: шість порад від українки, яка схудла наполовину

Схуднення для багатьох здається надважким завданням. Однак дослідження показали, що можна знизити вагу, дещо змінивши у житті. Так, Ольга Мудрицька з Вінниччини, яка колись важила 138 кілограмів, завдяки правильному харчуванню, спорту та силі волі втратила майже половину своєї ваги — 75 кілограмів!

«У нас в родині по жіночій лінії у багатьох була така проблема — зайва вага. Але коли кажуть, що ожиріння — це спадкове, це неправда, просто у родини є свій спосіб життя і споживає вона те, чого не можна їсти з зайвою вагою, — каже пані Ольга. — Відповідно, дитина на цьому виростає з тими ж формами, що мама та інші. А коли ти починаєш харчуватись правильно, то всі ці спадкові моменти проходять. І я власним прикладом це підтвердила. В мене троє дітей, і після кожних пологів я набирала вагу. Худнула різними способами, на препаратах, зверталась у відповідні клініки та „кодувалась“. А потім зрозуміла, що можна самотужки розробити для себе правильний режим і без шкоди для здоров'я та свого гаманця втрачати вагу!»

Для читачів «ФАКТІВ», які прагнуть привести свою фігуру до бажаних параметрів, жінка ділиться секретами:

У моєму меню цукерки, кекси, тістечка і навіть торт. Але все це готується абсолютно без борошна. Наприклад, наполеон. Його готую на лаваші, варю крем на знежиреному молоці та кукурудзяному крохмалі з кокосом. Так, спокуса з'їсти щось калорійне є, але я кажу собі: ти так довго йшла до цього, не здавайся. Та й будь-який калорійний десерт можна замінити на менш калорійний. Я їм каші практично всі, але максимальна вага порції — 100 грамів і до обіду. Найбільше люблю булгур, гречку, зелений горошок, з останнього готую овочеві салати. Молоду картоплю їм раз у тиждень. А курятину мариную з гірчицею — і на гриль, виходить смачно та корисно, легко замінить шашлик. Не раджу суші, це заборонений продукт для тих, хто худне. Бо там білий рис. Але в першій половині дня один рол не принесе зайвих калорій. Роблю щоранку тільки вакуум на голодний шлунок, тоді не буде великого живота. Потім випиваю дві склянки підігрітої води. І через 40 хвилин снідаю. Спортом не займаюсь, бо в мене варикоз. Тільки на батуті у садку у теплу пору року стрибаю по 15 хвилин. Якщо маєте можливість — робіть щодня 10 тисяч кроків. Я раніше ставала часто на ваги, а тепер вкрай рідко. Бачу себе в дзеркалі — і результат мені подобається. Я просто зрозуміла, що якщо буду чітко все виконувати правильно, то все одно дійду туди, куди вирушила. Я нічого не порушувала, була впевнена у своїх силах. Хоч ваги мені показували і плюс кіло, і навіть два за тиждень. Наша найкраща мотивація — це любов до самого себе. І потрібно себе прийняти, але зрозуміти, що можеш бути кращим. І домовитись з собою. Знайдіть в собі стрижень і найсильнішу мотивацію. Людина повинна випивати за день 30 г води на 1 кг своєї ваги. Сніданок обов"язково протягом однієї години після того, як ви прокинулись. Кава може бути після сніданку через 30 — 40 хв, але без цукру і без молока. Спати лягайте не пізніше 23.00. Правильний сон допоможе вам позбутися багатьох проблем зі здоров"ям. У раціоні потрібно зменшувати кількість продуктів з підсилювачами смаку, натомість поступово збільшувати натуральні: мед, овочі, фрукти, зелень. Зменшити потрібно також кількість «перекусів». А ще раджу в раціон додати воду. Вага повертається в тому випадку, коли ми збільшуємо калорійність нашої їжі, мало рухаємося, перестаємо займатися фізичними вправами, починаємо заїдати наші проблеми.

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