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Якщо поміняти «гуму» не вийде: що важливо знати водіям про особливості їзди на зимових шинах навесні та влітку

17:36 10 квітня 2022
Автомобіль

Цього року в українських водіїв з'явилася ще одна причина запізнення із заміною зимових шин на літні: евакуація у віддалений від будинку регіон. Зрозуміло, другий комплект гуми із собою біженці не брали, а весна прийшла незалежно від війни. Що буде, якщо за теплої погоди їздити на зимовій гумі?

Зимові шини на теплій поверхні мають помітно гірший коефіцієнт зчеплення, і це слід враховувати при керуванні, пише «Авто 24».

• Більший гальмівний шлях. Залишайте на чверть — на третину більше місця для гальмування, оскільки колеса на зимовій гумі раніше зриваються в юз. Для автомобілів з антиблокувальною системою в гальмах це не так актуально.
• Схильність до занесення (зносу) при активному маневруванні на швидкості. Найпростіша ситуація, коли «зима» може позначитися — проходження повороту на дуже високій швидкості. Передні колеса запищать і, якщо не скинути газ, машина може спробувати попливти назовні повороту.
• На дрібні рухи кермом автомобіль у зимовому «взутті» реагує цілком адекватно (на розумній швидкості, звичайно), хоча по-спортивному гострого керма чекати не варто.
• За кілька днів акуратної їзди на зимових шинах у теплу погоду ви повинні звикнути до стриманого стилю та обережного поводження з кермом та педалями. Але важливо іноді нагадувати собі про особливості поведінки власної машини, взутої в шини «не по сезону».

Тобто якщо не доводити дорожні ситуації до критичних, зимові шини влітку не будуть завдавати особливих незручностей. Законодавчо заборона їзди на зимових шинах влітку в деяких країнах існує, але українці до тих держав не евакуюються.

Як писали «ФАКТИ», у січні Міністерство внутрішніх справ підготувало проект постанови Кабінету міністрів, згідно з яким в Україні буде запроваджено обов'язкове використання автовласниками шин, що відповідають сезону експлуатації авто, а також обов'язкове застосування ходових вогнів або ближнього світла фар весь рік і не лише за межами населених пунктів, як зараз.

Фото: Авто 24

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