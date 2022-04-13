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Простий і доступний засіб: як стимулювати зростання кімнатних рослин та квітів навесні

16:15 13 квітня 2022
Натуральне підживлення для кімнатних рослин та квітів навесні: стимулює ріст та запускає пишне цвітіння

У квітні, коли на вулиці зберігається досить холодна погода, і виносити кімнатні рослини та квіти у двір рано, їм потрібно забезпечити натуральне підживлення, яке забезпечить цвітіння.

Один з варіантів такого підживлення рекомендують автори сайту «Урожайний сад».

«Одна чайна ложечка під будь-яку домашню квітку і пишне цвітіння вам забезпечено! Цвіте чудово!» — запевняють вони.

Таке підживлення містить комплекс мінеральних речовин: фосфор, кальцій, калій, магній, залізо, натрій та інші. А також безліч вітамінів та амінокислот, які позитивно позначаються на рослинах, активізуючи їх зростання.

Для приготування підживлення знадобиться рис, який потрібно перемолоти в борошно і перекласти в ємність з кришкою, що закривається. У такому вигляді борошно можна зберігати протягом кількох місяців і використовувати при необхідності.

Для приготування розчину потрібно взяти 1 чайну ложку борошна з гіркою і залити одним літром не сильно гарячої води. Коли розчин охолоне, його потрібно перемішати і дочекатися, коли осад опиниться на дні. Потім такою рисовою водою можна поливати квіти під корінь. Осад, що залишається на дні, використовувати не обов'язково. Таке добриво достатньо давати квітам 1 раз на 3−4 тижні.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як приготувати ефективне добриво на основі кавової гущі.

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