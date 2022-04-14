Топ-5 секретів, аби полуниця порадувала вас щедрим урожаєм та дивовижним смаком

На українських ринках вже ажіотах — почали продавати саджанці полуниці, яку, мабуть, вирощує кожен господар на своєму обійсті (що і коли краще садити в квітні, читайте тут). Та, на жаль, не всі можуть похвалитись успіхами у вирощуванні цієї солодкої ягоди. То ж ми зібрали поради від досвідченого садівника Юрія Бережнюка, які точно стануть вам у пригоді.

«Після того, як зійшов сніг, необхідно відразу прибрати стару мульчу, торішнє листя, кущі, які загинули, просапати міжряддя та підгорнути кущі. Після прибирання потрібно обприскати посадки розчинами бордоської суміші (1%) або мідного купоросу. Якщо на ділянці торік були шкідники, то в цьому році, до появи перших бутонів, бажано посадку обробити інсектицидами. Такими, наприклад, як Актеллік, Актара, Каліпсо. Для профілактичних цілей підійде Фітоспорін, — пояснює Юрій Бережнюк. — Як тільки прогріється ґрунт, грядку слід замульчувати. Буде краще, якщо Ви виберете мульчу природного походження — торф, солому, хвойний опад і т.д. Якщо температура повітря перевищила позначки 10 °C, можна братися за посадку й пересадку полуниці. Посаджені кущі полуниці весною краще приживаються, за літній період встигнуть наростити коріння і наступного року дадуть гарний урожай».

Секрет № 1. Найкращі попередники для ягід полуниці - квасоля, горох, люпин, гірчиця та еспарцет. Після картоплі, огірків, капусти та помідорів ця ягідна культура ростиме гірше. На ділянці, на якій раніше росла полуниця та малина, не варто знову садити полуницю принаймні 5 років, щоб не отримати у спадок ті самі хвороби та шкідників, які були у попередників.

Секрет № 2. На ніч грядки бажано вкривати спанбондом або ж плівкою, щоб заморозки, які можуть приходити практично до кінця травня, не пошкодили цвіт. А щоб отримати ранній урожай ягід, можна над грядою встановити дуги та накрити їх ущільненим агроволокном або ж плівкою. Після цього кущі почнуть розвиватися у прискореному темпі та будуть захищені від різких перепадів температури.

Секрет № 3. Як тільки листя полуниці починає свій ріст, проводиться перша підгодівля. Полуниця першого року посадки в підгодівлі не потребує, бо під час посадки у ґрунт було внесено всі необхідні корисні речовини. Якщо кущі полуниці на одному місці ростуть вже понад 2−3 років, їм потрібна підгодівля. Ремонтантні сорти удобрюються незалежно від віку і часу посадки. Їм потрібно більше сил для росту і плодоношення, ніж звичайній полуниці, оскільки вони дають урожай двічі на рік. У цей період кущі потребують азоту. Садівники використовують різні види підгодівлі. Нітроамофоска — одна столова ложка на десять літрів води. Витрата — пів літра на один кущ. Курячий послід або коров'як — літра на 10 літрів води. Потрібно настоювати три доби. Витрата — півлітра на один кущ. Але гній повинен бути дозрілий, щоб не обпекти рослину. Можна використовувати замість нього готове добриво, придбане у магазині. Під час цвітіння забороняється вносити підживлення. Але для отримання великої кількості зав’язі, полуницю можна обприскувати 0,02% розчином нашатирного спирту. Обробляти рослину хімічними препаратами від шкідників не варто. Краще використати настоянки з часнику, тютюновий пил, гірчицю.

Секрет № 4. Слід серйозно підійти до вибору посадкового матеріалу. Найкраще приживається розсада із закритою кореневою системою. Розсада, викопана без землі, приживається довго. У саджанців має бути розетка з чотирьох розвинутих листків.

Секрет № 5. Полуниця на агроволокні росте майже без шкідників, хвороб та бур’янів, а збирання ягідок перетворюється на справжнє диво: легко, швидко, ягоди чисті і гарні. Наступної весни полуниця цвістиме та дасть перший урожай. Час посадки — весна або осінь. На грядку, заздалегідь оброблену і підкормлену добривами, розстеляють матеріал. По краях грядки залишають запас по десять-п'ятнадцять сантиметрів. Потім край матеріалу фіксують камінням чи дошками, а на самому агроволокні робляться хрестоподібні прорізи. І в ці отвори і висаджується полуниця. Можна садити на гребені 20−40 см заввишки, відстань між гребенями до 1,5 м (на великих ділянках, якщо обробка за допомогою техніки).

Раніше «ФАКТИ» розповідали про найбільшу у світі полуницю, яку виростив фермер з Ізраїлю Аріель Чахі та потрапив до Книги рекордів Гіннесса.

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