«Морква буде соковитою та великою»: що для цього потрібно зробити

Вже за тиждень-два господині почнуть сіяти моркву. На перший погляд, коренеплід невибагливий, втім, і для його вирощування слід пам’ятати деякі секрети, які допоможуть отримати хороший урожай. Тим паче, що морква входить до стратегічного овочевого кошика.

«Найсприятливіший для моркви ґрунт нейтральний або слабокислий. Добре підживити його гумусом, тому що коренеплідні культури потребують багато речовин для формування плодів. А ось форма плодів залежить від того, наскільки він пухкий, чи містить каміння та залишки інших рослин, тобто, землю потрібно добре спушити. Для посадки підходить суглинистий чи супіщаний ґрунт, — радить господарка з Вінниччини Олена Черкевич. — В бездощовий період морква потребує поливу, але не часто, тому що надлишок вологи призводить до розтріскування плодів і загнивання. Серед середньоранніх сортів варто зазначити сорт Анета, який має морквини довжиною до 20 см, яскравий колір та закруглений кінчик. Берліка має гарний товарний вигляд, довжиною до 20 см і відрізняється високою стійкістю до розтріскування. Середньостигла морква Болівар — універсальна морква, невибаглива до ґрунту, має добрі якісні характеристики, які дозволяють вживати її свіжою, та піддавати всім типам перероблювання і зберіганню».

Морква, за словами співрозмовниці, погано переносить нестачу корисних речовин у ґрунті, але й у разі перегодівлі овоч виростає несмачним:

«Перше підживлення внесіть через три тижні після появи сходів. У 10 літрах води розчиніть по 15 г калімагу та сечовини. Отриманим розчином полийте кущики. Друге підживлення проводиться через 15−20 днів після першого. Нітрофоску вносять у ґрунт на морквяній грядці з розрахунку 50−60 грамів на один квадратний метр посадкової площі. Це сприятиме швидкому зростанню та накопиченню цукрів у коренеплодах».

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