«Огірки вродять смачними та хрусткими»: домашні способи підживлення рослин

Кожна господиня чи господар мають свої секрети вирощування огірків, адже без них не обійтись, коли хочеш виростити гарний врожай.

«Після появи сходів у фазі розвитку 3−4 листочків огірки потрібно обробити наступним складом: у відро води додати 30 крапель йоду, 20 г господарського мила і 1 л молока.

Обприскування таким складом можна проводити через кожні 10 днів, — ділиться господарка з Вінниччини Валентина Кошова.- Або ж можна звечора замочити булку у відрі води, вранці розім'яти хліб, додати маленький пухирець йоду, розвести 1 л рідини у відрі води і побризкати огірки. Рідину можна зберігати в прохолодному місці. Цим розчином обробляти грядки кожні 2 тижні, і до осені і огірки, і бадилля залишаться зеленими".

Про інший дешевий спосіб підживлення рослин розповів «ФАКТАМ» Дмитро Шелест, який давно займається садівництвом.

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