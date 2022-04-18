Бананове добриво стане фаворитом у вашому саду та на городі: як зробити та користуватися

Навесні більшість господинь зайняті тим, що висаджують рослини та вносять туди добрива. Найкращі, кажуть фахівці, приготовлені власноруч. Дмитро Шелест, який давно займається садівництвом, радить читачам «ФАКТІВ» приготувати добриво з бананових шкірок, результат вас точно порадує.

«Багато хто даремно недооцінює такий простий, але по-справжньому ефективний і дешевий спосіб підживлення рослин, — розповідає Дмитро Шелест. — Важливо знати, що у свіжому вигляді бананові шкірки можна використовувати як добриво тільки у випадку із розсадою! У такому разі шкірку варто подрібнити, викласти на дно горщиків, присипати землею і вже потім сіяти насіння. За час проростання банан встигне розкластися і стане додатковим прикормом для вашої розсади.

В інших випадках використовуємо або настій, або засушені в духовці шкірки. Для настою береться 2 шкірки банана на літр води і настоюється 4 дні. Фільтрується і може зберігатись до перших ознак бродіння (приблизно місяць). Розбавляється з водою 50 на 50 і на 1 кущ іде половина склянки розведеного настою.

Для сушіння викладаємо шкірку жовтою стороною на лист і запікаємо до повного висихання, подрібнюємо. Використовуємо по 1 чайній ложці для кожної рослини.

Добре підходить бананова шкірка і для компосту. Для цього просто перемішуємо її із землею, поливаємо засобом для компосту".

Нагадаємо, для боротьби зі шкідниками прекрасно підходить соснова хвоя.

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