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Не рецепт, а «золото»: Людмила Борщ поділилася рецептом смачної домашньої паски

13:59 21 березня 2023
Не рецепт, а «золото»: Людмила Борщ поділилася рецептом смачної домашньої паски

Автор справжньої сирної смакоти фудблогер Людмила Борщ поділилася рецептом улюбленого пасхального частування, яке готує вже понад десять років.

«Не паска, а золото! Сьогодні я розповім про найпростіший рецепт смачної домашньої, Великодньої паски. Роблю вже 10 років, і жодного разу не підвів цей рецепт!» — написала вона у своєму YouTube-каналі.

Такі паски Людмила рекомендує приготувати для рідних.

«Вони мегасмачні, а, головне, — просто готуються. Приємного апетиту і зі святом Світлого Великодня!» — побажала шанувальникам кулінар.

Нагадаємо, раніше кондитер Ліза Глінська порекомендувала спекти паску за сторічним рецептом, а жінки з гуцульського села Космач показали, як готують обрядову випічку.

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