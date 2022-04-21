«Найшвидша» сирна паска без дріжджів від Людмили Борщ: для господарок, які цінують свій час

Фудблогер Людмила Борщ продовжує радувати своїх передплатників стравами, для приготування яких потрібні лише доступні продукти та невелика кількість часу.

Перед настанням Великодня вона звернулася до господарок, які, всупереч «традиціям», не налаштовані на те, щоб проводити весь день на кухні, але все ж таки хотіли б порадувати домочадців новими ласощами.

У своєму youtube-каналі Людмила запропонувала рецепт приготування сирної паски без дріжджів — «смачної, абсолютно не сухої та дуже ароматної».

«Такий паска на Великдень стане чудовою альтернативою для тих, хто не любить дріжджову випічку або не хоче витратити цілий день на приготування паски. 100% результат! Виходить у всіх!» — пише вона.



Для приготування такої паски потрібно:

сир 450 р.

яйця 5 шт.

борошно 450 г

розпушувач 12 г.

ванільний цукор 10 г.

цукор 400 г.

родзинки 50 г.

журавлина 50 г.

вершкове масло 150 г.

сіль.

Глазур:

білок 2шт.

цукрова пудра 200 г

сік лимона 2 ст.

сіль (щіпка).

Процес приготування такої паски, за словами блогера, також не дуже складний.

«Виходять такі паски ніжними, пористими, ніжними і з вершковим смаком», — запевняє кулінар.

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