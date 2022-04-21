Як виростити вдома пекінську капусту: поради городниці

Вирощування пекінської капусти доступне кожному городнику. Капуста пекінська невибаглива, росте добре і швидко, легко можна отримати два врожаї за сезон, зберігається чудово.⁣⠀

«Важливий секрет хорошого врожаю пекінської капусти: садити її потрібно вчасно! — каже господиня з Вінниччини Олена Черкевич. — Щоб уникнути квітучості, висаджувати її потрібно або навесні, або в середині літа, коли світловий день коротший. Тому пекінську капусту садять двічі. Ранньовесняна посадка — 15−20 квітня, а літньо-осіння посадка — з 20 липня по 10 серпня.

Пекінська капуста любить пухкі ґрунти. Насіння закладають на глибину 0,5−1 см і залишають горщики в темному теплому місці до сходів, потім розсаду потрібно винести на світло. За 3−4 дні до висадки полив припиняють. Коли у розсади утворюється 4−5 справжніх листків, вона готова для висадки в грядку.

Або насіння закладають на глибину 1−2 сантиметри, посипають зверху золою і закривають укривним матеріалом або плівкою. Через 4−6 днів з'являються перші сходи.

Через два тижні після висадження в ґрунт замульчуйте грядку з пекінською капустою. Мульча допоможе удержати в ґрунті більше вологи та стримає появу бур'янів. Один раз на тиждень пекінську капусту рясно поливають теплою водою. А після посадки на постійне місце її можна підживити: настоєм коров'яку (1:10); настоєм курячого посліду (1:20); настоєм трави (1:9). Під кожну рослину виливають 1 літр підживлення. При весняній посадці таке підживлення проводять три рази, а при літній — двічі".

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