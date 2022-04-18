Чому не сходить насіння: поради досвідченого господаря

Навіть посів якісного насіння перевірених агрофірм не завжди гарантує отримання дружніх сходів. Василь Товт зі Львова розповів про три найчастіші причини подібних невдач. ⁣

«Насамперед важлива глибина посіву, — каже пан Василь. — У середньому вона дорівнює 2−3 діаметрам насіння. При надто глибокому розміщенні, паростку може не вистачити енергії для подолання шару ґрунту. А при недостатній глибині сівби сходи з'являються «в шапочці», оскільки не змогли при проростанні звільнитися від насіннєвої оболонки.

Насіння низки культур, наприклад петуній, лобелій, глоксиній та інших, дуже дрібне, і для їхнього проростання необхідне світло. Тому їх сіють поверхнево. Контейнер накривають плівкою або склом та поміщають на світло. До появи сходів ґрунт акуратно зволожують, щоб не перемістити насіння з поверхні на глибину. ⁣

Важливий температурний режим. Тут працює загальне для найрізноманітніших культур правило: насіння більшості рослин любить тепло. Найчастіше місткості з розсадою ми розміщуємо на підвіконнях, де температура може бути на кілька градусів нижче за кімнатну. Через це сходи таких теплолюбних культур, як перці, томати або баклажани можуть з'являтися із затримкою або взагалі не зійти. Щоб створити оптимальний температурний режим (24−26°C), перемістіть їх ближче до батареї або скористайтесь килимком для підігріву розсади". ⁣

До відсутності сходів, пояснює господар, може призвести як надлишок, так і нестача вологи. На початковому етапі, до моменту проростання, важливо постійно підтримувати ґрунт рівномірно зволоженим, не допускаючи жодного пересихання. З іншого боку, занадто частий і рясний полив призводить до застою вологи, появи цвілі та загнивання насіння. Тому рекомендуємо після посіву та в перші дні після проростання зволожувати ґрунт за допомогою бризкалки.

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