Світ врятований: в Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь (відео)

У Велику суботу, 23 квітня, в єрусалимському храмі Гробу Господнього відбулася щорічна урочиста церемонія сходження Благодатного вогню. Благодатний вогонь зійшов у Велику суботу напередодні православного Великодня у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі.

Про це повідомляє Vesty.co.il .

Тисячі ізраїльських християн і паломників з усього світу зібралися вдень у суботу, 23 квітня, біля Старого міста Єрусалима, сподіваючись дістатися до храму Гробу Господнього і спостерігати там за сходженням благодатного вогню. Ця таємнича подія завжди проходить у храмі Гробу Господнього за день до настання Великодня — у Велику суботу.

Віруючі, які не можуть відвідати цю подію особисто, мають можливість дивитися її у прямій трансляції, яка зазвичай ведеться великими інформаційними агенціями та телеканалами. Саме диво зазвичай відбувається між 13:00 та 16:00 за ізраїльським часом.

2022 року воно сталося близько 14:30 за Києвом.

Що означає Благодатний вогонь

Благодатний вогонь у перекладі з грецької мови має значення Святе світло. Так називається вогонь у великодній церемонії виносу запалених свічок із Гробу Господнього (кувуклії).

Цей вогонь символізує нерукотворне світло Воскресіння Христового. А винос Благодатного вогню в Єрусалимі уособлює вихід із Гробу «Світла Істинного» — воскреслого Спасителя Ісуса Христа. Його поява напередодні Великодня за молитвами патріарха, духовенства та паломників вважають «дивом сходження Благодатного вогню».

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