Велика субота: що категорично не можна робити 23 квітня, в один із найсуворіших днів Великого посту

Останній день Великого посту перед світлим Великоднем Велика субота (Страсна субота) у 2022 році припадає на 23 квітня.

Велика субота — це шостий день Страсного тижня, яким закінчується Великий піст, що триває 48 днів. Страсна субота — субота Великої седмиці, присвячена спогаду поховання і перебування в труні тіла Ісуса Христа і зішестя Христа в пекло (згідно з віровченням більшості християнських конфесій), вона є також приготуванням до Великодня — Воскресіння Христа, яке святкується в ніч.

Служби Великої суботи зберегли низку характерних рис ранньохристиянського богослужіння, і низка літургійних особливостей цього дня простежується вже у пам'ятках IV століття («Паломництво Егерії»).

Велика субота — пісна субота і водночас переддень Світлого Воскресіння. У зв'язку з цим у богослужінні Великої суботи простежуються як жалобні, і святкові недільні риси.

За звичаєм найважливіших пісних днів літургія відбувається після вечірні (як у Великий четвер, навечір'я Різдва Христового та Богоявлення).

Цього дня звершувалося хрещення оголошених, у зв'язку з чим у богослужінні присутні численні старозавітні читання.

При проголошенні ектенії і при малому і великому вході на Літургії духовенство стає не на амвоні (як зазвичай), а перед плащаницею на середині храму.

Також Велика субота є одним із найсуворіших днів Великого посту. Заборони поширюються і на їжу, і на дії людини.

Основні заборони Страсної суботи

Не можна розгівлятися з 3:00 суботи до ранку неділі.

Не можна їсти приготовлену за допомогою термічної обробки їжу.

Не можна вживати спиртні напої (тим, хто у Велику п'ятницю дотримувався суворого посту і був тільки на хлібі та воді, можна випити трохи червоного вина для підтримки сил).

Не можна сміятися, танцювати та співати.

Потрібно утриматися від інтимної близькості з дружиною/чоловіком.

Не можна займатися риболовлею або полювати.

Також заборонено робити вдома прибирання, гладити та прати речі.

Не можна митися.

Забороняються роботи з саду.

Є також заборона на заняття рукоділлям.

Варто утриматися від будівельних робіт та інших фізичних робіт.

Крім того, не можна у Велику суботу нічого виносити і тим більше віддавати з дому. Вважається, що можна віддати свій добробут та достаток.

Прикмети дня

По погоді на Страсну суботу можна визначити погоду на літо. Ясний та теплий день обіцяє тепле та сонячне літо. Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде ясна, то й осінь буде холодною.

Якщо не спати в ніч із суботи на неділю, то можна закликати до себе щастя на весь рік. Вважається, що саме цієї ночі щастя ходить серед людей, і його важливо не проспати.

Якщо освячене яйце кинути у цей день у воду і вмитися нею, то це зробить людину здоровою і продовжить молодість.

Останній день посту вважається ще скорботним днем. Цього дня не можна сміятися та веселитися. Вважається, що людина, яка проведе Страсну суботу у веселощі та сміху, весь рік плакатиме.

Усі знають, що поминальний день — це перша неділя після Великодня, але у Страсну суботу дозволяється прибирати могилки.

Саме у Страсну суботу у православних церквах розпочинається служба. Кожна православна людина чекає цього дня, щоб випробувати себе і вистояти нічну молитву. Непідготовленій людині буде нелегко це зробити, але якщо ви спробуєте, то після закінчення великодньої служби вас відвідає невимовна благодать, і весь рік буде для вас щасливим і сповненим здоров'я.

Традиції дня: що потрібно обов'язково зробити у Велику суботу

Господині в Страсну суботу завжди фарбували яйця та пекли паски. Найпоширенішим кольором для фарбування яєць вважається червоний. Ви також можете дати волю своєї фантазії та розписати яйця вручну. Кожна жінка має свій перевірений рецепт пасок, і кожна господарка робить це по-своєму. Загальним правилом з приготування паски вважається те, що в будинку має бути відповідна обстановка. У кімнаті, де сходитиме тісто, потрібно ходити тихенько і виключити зі словесного обороту лайку і лихослів'я, щоб ваші паски були приготовлені в мирі та любові.

Страсна субота — це день миру та доброти. Тому вибачтеся перед своїми рідними і близькими. Можливо, ви когось образили словом чи справою. Не тягніть із собою тяжкість образ в це світле свято.

Також у суботу перед Великоднем обов'язково потрібно роздати милостиню всім нужденним, яких ви зустрінете на своєму шляху. Ну, а родичі та близькі вам люди не повинні залишитися без великодніх подарунків. Як і протягом усього Страсного тижня, у Велику суботу не можна справляти весілля, дні народження, різні урочистості та взагалі веселитися.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у зв'язку із військовим станом в Україні додаткового вихідного дня на Великдень у наших співгромадян не буде.

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