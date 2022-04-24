Полин, лушпиння та зола: ефективні засоби боротьби з колорадським жуком

Колорадський жук — небезпечна комаха, що здатна повністю знищити посадки картоплі, баклажанів, томатів, перцю та інших пасльонових. Вже зовсім скоро шкідник з'явиться на городах українців, то ж радимо уже подбати про боротьбу з ним, а ми підкажемо вам дієві методи.

— Найкращий метод боротьби з колорадським жуком — екологічно безпечний, це ручне збирання шкідника, — пояснює городник Віталій Поймало з Вінниччини. — Його застосовують на невеликих ділянках. Але навіть в цьому випадку від городника буде потрібно дуже багато часу. Особливо ретельно при цьому оглядають листочки картоплі зі зворотного боку, саме там самки відкладають яйця, там же живуть молоді личинки. При великих площах вручну зібрати жуків нереально.

Посипання золою дає дуже гарний ефект. Рекомендується робити це вранці, поки листя ще вологе від роси, або після дощу. Навіть при одноразовому запиленні (з розрахунку 10 кг золи на 1 сотку) через 1−2 доби, як правило, гинуть і личинки, і дорослі жуки.

Спробуйте і березовий дьоготь — 100 мл дьогтю розведіть в 10 л води. Обприскуйте 3 рази в тиждень.

Лушпиння цибулі — 300 г залити 10 л гарячої (70−80 ° C) води та настояти добу.

Полин — 300 г подрібненої трави змішати з 1 склянкою золи. Залити 10 л гарячої води, настояти 3 години.⁣⠀

Багато дачників, за словами городника, садять картоплю ближче до ділянок, де ростуть боби, квасоля, цибуля і хрін. Так само можна посадити чорнобривці, бораго (огіркова трава), календулу, коріандр, настурцію, матіолу дворогу (нічна фіалка). Їх запах неприємний для жука.

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