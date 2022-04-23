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Маєте дріжджі? Тоді матимете рекордний урожай на городі

12:10 24 квітня 2022
удобрення з дріжджів

При вирощуванні городніх культур відомий вираз «росте як на дріжджах» реально підтверджується, бо використання цього продукту в рослинництві демонструє чудові результати.

«Підживлення на дріжджовій основі прискорює процес зростання й розвитку рослин, покращує процес приживлюваності культур після їх пересадки на нове місце та зводить вплив стресу до мінімуму, — розповідає городниця Олена Черкевич. - Для приготування дріжджового розчину можна використовувати як пекарські, так і спиртові дріжджі, але важливо, щоб продукт насамперед був свіжим та не мав неприємного запаху чи бляклого кольору.

Перед тим як розпочати готування робочого розчину, воду необхідно трохи підігріти (до +30…40°C), оскільки в холодній воді процес бродіння дріжджів уповільнюється. Для приготування дріжджового живильного розчину слід взяти один кілограм сирих дріжджів і розвести їх у п'яти-семи літрах води. Отриманим розчином можна підживлювати як молоду розсаду, так і саджанці. Для проведення вечірнього поливу рослин бажано готувати даний розчин у співвідношенні 1: 10″.

Для приготування комплексного дріжджового добрива необхідно взяти 100 грамів дріжджів та пів склянки цукру-піску.

«Розчиняємо всі компоненти в 10 літрах води й настоюємо протягом доби, — пояснює Олена Черкевич. — Потім окремо готуємо настій з деревного попелу (1 літр на відро води). І змішуємо по одному літру обох готових настоїв, доливаємо звичайну чисту воду до десятилітрового загального об'єму розчину. Така підживлювальна суміш збагатить мінеральний склад родючого ґрунту та доповнить його усіма відсутніми мікроелементами».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як зробити та використовувати добриво з банана.

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