Розмір військового збору хочуть збільшити вдвічі: законопроект вже у Раді

До Верховної Ради, яка нещодавно ухвалила закон про адміністрування окремих податків у період військового стану, забезпечивши тим самим перехід на спрощену систему оподаткування під 2% з обороту, внесено проект закону, яким пропонується внести поправки до Податкового кодексу.

Документом, зокрема, пропонується збільшити розмір військового збору з 1,5 до 3 відсотків, а також встановити можливість та порядок оформлення відшкодування сум податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики та врегулювати деякі питання благодійної допомоги.

У частині митних платежів проектом закону пропонується відновити оподаткування, скасоване Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану»:

для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;

для транспортних засобів, що ввозяться громадянами;

для підприємств, що не сплачують ввізне мито.

Серед авторів — голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

Раніше Гетьманцев пропонував карати заповзятливих ділків, які намагаються наживатися на війні, безпідставно накручуючи ціни на житло, транспорт і товари першої необхідності.

Фото зі сторінки Верховної Ради у соцмережах

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