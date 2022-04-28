Цибуля не хворітиме: прості секрети вирощування

Щоб щороку не мучитися запитанням, чому знову цибуля не вродила, прочитайте та збережіть кілька секретів догляду за нею.

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«Перед посадкою замочіть цибулю на три години у розчині солі: 1 ст. ложка на 1 л води. Потім дві години потримайте у темному розчині марганцю, — розповідає городниця Лариса Павлюк. — Далі обов'язково промийте. Прийоми, щоб не було цибулиної мухи: коли з'явиться перший паросток, спочатку поливаємо водою. Потім робимо розчин: 2 ст. ложки нашатирного спирту на відро води. На шість погонних метрів йде три відра. Наступного дня поливаємо простою водою.

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Через 10−14 днів полив за тією ж схемою, але замість нашатирю 1 ст. ложка солі на 1 л. води. Через 10 днів за тією самою схемою поливаємо міцним розчином марганцівки».

А ще цибуля дуже любить дріжджовий настій: 100 г дріжджів на відро. Настоюємо одну годину, потім поливаємо простою водою, за пару годин підгодовуємо. Через добу ще раз поливаємо простою водою.

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