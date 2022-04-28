31.61 / 32.36 33.39 / 34.43
Київ: +13
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Цибуля не хворітиме: прості секрети вирощування

12:47 28 квітня 2022
цибуля

Щоб щороку не мучитися запитанням, чому знову цибуля не вродила, прочитайте та збережіть кілька секретів догляду за нею.
⁣⠀
«Перед посадкою замочіть цибулю на три години у розчині солі: 1 ст. ложка на 1 л води. Потім дві години потримайте у темному розчині марганцю, — розповідає городниця Лариса Павлюк. — Далі обов'язково промийте. Прийоми, щоб не було цибулиної мухи: коли з'явиться перший паросток, спочатку поливаємо водою. Потім робимо розчин: 2 ст. ложки нашатирного спирту на відро води. На шість погонних метрів йде три відра. Наступного дня поливаємо простою водою.

Через 10−14 днів полив за тією ж схемою, але замість нашатирю 1 ст. ложка солі на 1 л. води. Через 10 днів за тією самою схемою поливаємо міцним розчином марганцівки».

А ще цибуля дуже любить дріжджовий настій: 100 г дріжджів на відро. Настоюємо одну годину, потім поливаємо простою водою, за пару годин підгодовуємо. Через добу ще раз поливаємо простою водою.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як підживлювати навесні вишневі дерева, щоб отримати гарний врожай влітку. ⠀⠀

Читайте також: «Урожайний бум» редиски: секрети вирощування

113

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гаманець із грошима

Соціальна допомога та виплати під час війни: на що можуть розраховувати українці

мобілізація до армії

«Мене не призвуть, бо маю маленьку дитину»: розвінчуємо найпоширеніші міфи про армію

Кабмін виділив додаткові кошти для виплати 6,5 тисячі гривень: хто зможе отримати

Кабмін виділив додаткові кошти для виплати 6,5 тисячі гривень: хто зможе отримати

півонії

Півонії забуяють пишним цвітом: секрети досвідченої садівниці

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.