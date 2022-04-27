«Урожайний бум» редиски: секрети вирощування

Організм кожного українця після зими та стресу потребує корисних вітамінів, свіжих овочів та зелені. Чудово поповнить запаси редиска. А щоб врожай був гарним, потрібно не забувати про головні правила вирощування.

— Редиска — досить холодостійка рослина, вона без втрат витримує нічні заморозки до мінус 5−6 градусів, але при низьких денних температурах (до +8°С) паростки будуть з'являтися довго, — каже городниця Валентина Поймало. — Редиска любить родючий ґрунт. Тому перед тим, як сіяти, потрібно вибрати вдалу ділянку та підготувати землю. Враховуючи хорошу чутливість коренеплодів на органічні добрива, грядку для редиски краще готувати з осені. Для цього у землю вносять компост і перекопують сантиметрів на тридцять. При вирощуванні редиски в плівковій теплиці або парнику її частіше висівають без попередньої підготовки насіння. Між борозенками дотримуються відстані приблизно на ширину долоні, а закладають насіння двосантиметровим шаром землі. Після появи паростків посіви бажано прорідити, залишаючи між сусідніми кущами 3−5 см.

Рослина полив любить, це точно. Вологий ґрунт сприяє успішному формуванню соковитого коренеплоду. Тому й сіяти насіння необхідно у политі борозенки, та подальший догляд полягає в регулярних щедрих поливах. При правильній підготовці грядок і плідного ґрунту редисці не потрібне додаткове внесення добрив. Для її короткого вегетаційного періоду буде достатньо наявного харчування.

За словами городниці, кращі сорти для посіву редиски: 18-денка, Спека, Французький сніданок, Кармен, Октава, Червоний гігант. Шкідниками редиски є хрестоцвіті блішки. Екологічні методи боротьби з ними: тютюновий пил або свіжий дерев’яний попіл. Посипте ним сходи редиски.

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