Вишня — традиційне фруктове дерево українських садів, але для того, щоб отримати гарний урожай, слід знати кілька важливих нюансів.

«Підживлення обов'язково має бути для вишні навесні — це попіл, по літровій банці, по вологому ґрунту, по периметру крони. І одна столова ложка сечовини та 2 столові ложки безхлорного калію (при підживленні хлористим калієм вишня скине листя) на 10 л води (не менше 3−4 відер на одну рослину), — пояснює садівник Василь Іванюк. — Можна замінити калійною селітрою (2 столові ложки). Під час інтенсивного зростання зав'язей слід обприскати листя розчином мікроелементів. Крім того, потрібна ще одна літрова банка попелу для нарощування кісточки. У середині серпня — 2 столові ложки подвійного гранульованого суперфосфату та 1 столова ложка калію на 10 л води (не менше 4 відер) та знову літрова банка попелу. Літрову банку попелу можна замінити 1 склянкою доломіту. Пізно восени після скидання листя можна внести пару відер органіки».

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