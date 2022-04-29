Яєчна шкаралупа — цінне органічне добриво. Це наш незамінний та безплатний помічник на ділянці, тому що основний хімічний елемент яєчної шкаралупи — карбонат кальцію. Крім кальцію, в ній містяться різні органічні речовини, фосфор, фтор, мідь, залізо і багато інших елементів.

«Шкаралупу можна використовувати у саду й на городі. Для використання підійде шкаралупа від яєць свійської птиці — як домашньої, так і фабричної, — пояснює городниця Олена Черкевич. — Перед застосуванням її потрібно промити, видалити внутрішню шкірку, просушити при кімнатній температурі та подрібнити. Отриманий дрібний порошок краще зберігати у скляній банці зі щільною кришкою. І ще один нюанс — коричнева шкаралупа за вмістом мікроелементів трохи багатша, ніж біла».

Під помідори, перець, всі види капусти, баклажани, диню — жменю порошку розсипати по стінках ямки.

«Порошок зі шкаралупи, внесений під час посадки капусти, не тільки збагачує ґрунт, а й запобігає появі такої неприємної хвороби, як кила. При посіві цибулі, шпинату, салату й буряків порошком посипати борозенки на грядках. Зауважте, що під бобові, суницю, огірки, кабачки та інші гарбузові вносити шкаралупу не варто. Оскільки не всі городні культури люблять лужний ґрунт.

При пікіровці розсади порошком зі шкаралупи можна обпудрювати сіянку. Така процедура оберігає рослини від появи чорної ніжки.

Для підживлення рослин можна зробити настій: 5 ст. ложок порошку залити 1 л окропу. Охолодити та настояти в темному місці 5−7 днів, періодично помішуючи. Отриманий настій процідити й можна поливати розсаду овочів, квітів та кімнатних рослин. Підживлення проводять 1 раз на місяць, чергуючи з іншими видами добрив.

Яєчну шкаралупу можна використовувати для боротьби зі слимаками. Для цього порошок з великими фракціями змішують з деревною золою 1:1 і посипають міжряддя. Це стає непереборною перешкодою не тільки для слимаків, але й для інших ґрунтових шкідників".

А ще шкаралупа є надійним засобом боротьби з капустянкою (ведмедкою). Порошок змішайте із соняшниковою олією та закопайте у міжряддях. Після такого «частування» шкідник гине.

«Великі шматки яєчної шкаралупи можна використовувати як дренаж. Під час посадки або пересадки кімнатних рослин на дно горщика вкладають шар яєчної шкаралупи. Для цих цілей шкаралупу не подрібнюють, а просто ламають на великі фракції розміром 1,5−2 см. Груба шкаралупа, крім підвищення родючості, поліпшує структуру ґрунту. Оскільки процес розкладання шкаралупи тривалий, то її ефект як розпушувача ґрунту буде діяти кілька років. Для збагачення компосту товчену шкаралупу закладають в компостні купи».

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