Як садити полуницю на агроволокно: поради садівникам

Нині дуже популярний спосіб посадки полуниці на агроволокно. Завдяки такому чудодійному методу ягідки отримують всю необхідну вологу та підгодівлю. Ще один плюс — це те, що плоди, які лежать на агроволокні, завжди чисті. А ось бур'янам пощастило менше, через матеріал вони не можуть прорватися на поверхню і, відповідно, гинуть.

«Метод посадки полуниці під агроволокно досить простий, — пояснює садівник Брій Бережнюк. — На грядку, заздалегідь оброблену і підкормлену добривами, розстеляють матеріал. По краях грядки залишають запас по 10−15 сантиметрів. Потім край матеріалу фіксують камінням чи дошками, а на самому агроволокні робляться хрестоподібні прорізи. І в ці отвори і висаджується полуниця. Можна садити на гребені 20−40 см заввишки, відстань між гребенями — до 1,5 м (на великих ділянках, якщо обробка за допомогою техніки). Перед посадкою на агроволокно можна прокласти систему крапельного поливу, заглиблюючи до 10 см трубки та шланги. Після цього натягують волокно, закріплюючи його по низу гребенів гачками. Роблять хрестоподібні надрізи, загортаючи кутики вниз. Садять кущики у два ряди в шаховому порядку. Відстань між кущами при цьому може бути меншою, ніж за звичайної посадки, адже тоді рослина не розростатиметься вусами (їхню появу та обрізку можна легко контролювати). Пам’ятайте, що садити полуницю в цьому випадку треба трохи глибше через те, що земля в насипних грядках може просідати».

Після посадки гарненько полийте полуницю з лійки. За день-два ввімкніть крапельний полив. Підживлювати полуницю можна також із лійки або додавши добриво в систему полива, лише слідкуйте, щоб не забивались отвори для води.

«Полуниця на агроволокні росте майже без шкідників, хвороб та бур’янів, а збирання ягідок перетворюється на справжнє диво: легко, швидко, ягоди чисті й гарні, — додає господар. — Наступної весни полуниця цвістиме та дасть перший урожай. Час посадки — весна або осінь».

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