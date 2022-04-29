Що приготувати у поминальні дні: головні страви

Церква вважає, що на Великдень Бог відпускає душі тих, хто спочиває до нас, на грішну землю. Тож увесь тиждень після Світлої неділі ми готуємось до Поминальних днів, які, за українськими традиціями, відбуваються у суботу, неділю та понеділок — з 1 по 3 травня. Протягом тижня, починаючи з 2 травня і до наступної неділі, люди ще ходять на цвинтар, щоб відвідати своїх покійних родичів, друзів, близьких.

Про це пише Смак.

Великоднє меню включає головні страви, які прийшли до нас ще з язичницьких часів і не були викорінені жодною владою: це кутя та фарбовані яйця. Але є й інші страви, які кочують рік у рік і дуже цінуються на сучасному поминальному столі.

Кутя

Її готують так: відварюють рис на воді (на склянку рису — 2,5 склянки води). У кашу кидають 1 ложку меду, 1 жменьку родзинок, горіхи, попередньо підроблені та підсмажені на сковороді. Це пісне блюдо, з якого починають пасхальний стіл. Спочатку з'їдають 3 ложки куті, а потім приймаються за інше.

Здобні млинці

Тісто для млинців готують, додаючи туди вершкове масло, молоко, цукор. Як начинку використовують будь-що: сир, повидло, яблука, мак. Млинці — традиційна поминальна страва.

Локшина з курячим м'ясом

Ця страва дуже добре сприймається організмом, її корисно їсти навіть людям, які сидять на дієті. Для більшої користі придбайте локшину твердих сортів. М'ясо курки краще розварювати так, щоб воно відставало кісток. Із сучасними субпродуктами це нескладно, а ось домашня курка вариться до 2 годин.

Пиріжки з м'ясом

Вони можуть бути відкритими та закритими (коли начинки не видно). Пиріжки — традиційна поминальна страва. Їх можна роздавати на цвинтарі, а можна викласти на гарню тарілку на поминальному столі. Пиріжки ситні та гарно виглядають. Для начинки можна використовувати курятину, яловичину, свинину або ж змішаний фарш.

Пиріжки з картоплею

Це — традиційна українська страва. У картоплю додають піджарку з цибулі, можна дрібно порізати сало, просмажити його на сковорідці і також додати картопляний фарш. Дрібно порізана зелень додасть страві пікантності та нових смакових відчуттів.

Пиріжки з повидлом

Для любителів солодкого можна спекти або підсмажити пиріжки з солодкою начинкою. Коли пригощаєте гостей, орієнтуйтесь на уподобання тих людей, яких поминаєте. Кажуть, якщо покійний любив щось, і з'їсти цей продукт чи блюдо, тим самим віддаси йому шану. Пиріжками з повидлом пригощають і сторонніх людей на цвинтарі, готуючи їх для виїзного поминального столу.

Бутерброди з рибою

Це — легка, красива страва, що відмінно приймається гостями. Бутерброди прикрашають зеленню, від чого вони стають ефектнішими. Для бутербродів можна використовувати різні види риби: відварену (для діабетиків та ослаблених хворобою людей), червону мариновану, рибу гарячого чи холодного копчення, смажену.

У той же час, поряд з їжею, слід пам'ятати про те, що поминальні дні — це час, щоб згадати своїх близьких, поділитися з іншими людьми їжею та грошима, допомогти ближнім. Світлі думки, прощення, покаяння та молитви допоможуть легше перенести смуток за тими, кого з нами більше немає.

Нагадаємо, мешканців Києва закликали відмовитися від традиційного відвідування кладовищ, щоб уникнути скупчень народу на обмеженій території.

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