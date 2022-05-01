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Смачний та корисний «весняний» салат з капусти без олії та майонезу: всього 2 інгредієнти, але вся справа у заправці

17:36 1 травня 2022
Салат з капусти

Смачний салат із капусти, всього 2 інгредієнти. Без олії та майонезу з цікавою заправкою. Це дуже простий салат зі свіжої капусти Вам обов'язково сподобається та зарядить вітамінами та відмінним настроєм на цілий день.

Настала весна — час, коли піднімається настрій і дуже хочеться овочів, що піднімають тонус.

У цьому впевнений автор youtube-каналу Іван, який мешкає в Канаді.

«Я захотів приготувати салат із капусти. Сходив на ринок, знайшов молоду, соковиту капусту і вирішив приготувати салат без майонезу та олії», — ділиться він враженнями з глядачами каналу.

Інгредієнти для смачного салату:

Капуста 600−700 грам
Сік лимону 1/3 шт.
Кріп
Сіль 1,5 ч. л.
Цукор 3 ч. л.

Рецепт салату з капусти:

Найважливіше в цьому салаті — нарізка, капусту необхідно нашаткувати якомога тонше, від цього залежатиме кінцевий результат. Потім нашатковану капусту можна залишити на дошці і починати формувати заправку. Після цього слід додати 1 чайну ложку солі та 2 чайні ложки коричневого цукру, можна додати і білий цукор.

Потім капусту залишаємо на дошці та починаємо її придавлювати, щоб вона пустила сік. Потім перевіряємо капусту на смак і додаємо ще трохи солі ½ чайної ложки та цукру 1 чайну ложку.

Потім поливаємо соком 1/3 лимона і дрібно нарізаємо стебла кропу — в них міститься весь смак і аромат.

Для красивої презентації можна нарізати зелену гілочку кропу, після чого перемістити салат у миску, перемішати і відправити в холодильник на годинку або дві — так вона настоїться і буде ще смачнішою.

«Принадність цього салату в його простоті, він виходить насиченим, олію і майонез додавати не потрібно, салат виходить дуже смачним і без олії, і без майонезу. Смачний, легкий, швидкий і простий салат готовий!» — рекомендує Іван-кулінар.

Раніше «ФАКТИ» опублікували рецепт апетитного шашлику без мангалу, вугілля і виїзду на природу.

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