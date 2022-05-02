путін може спробувати захопити Молдову до 9 травня, рішення про напад вже прийнято, — ЗМІ

росія, що активізувалася останнім часом на території невизнаного Придністров'я, де знаходиться її контингент, націлилася на Молдову.

«Згідно з українськими військовими джерелами, росія спробує відкрити новий фронт проти України з Молдови. Джерело зазначило, що існує „низка індикаторів“, які вказують на напад у найближчому майбутньому на колишню радянську державу, в армії якої лише 3250 солдатів. Успішне захоплення призведе до того, що російські війська рушать до Одеси із заходу», — пише The Times .

Джерело вважає, що Кремль вже ухвалив рішення атакувати Молдову. Якщо її захоплення вдасться, то Україна стане вразливішою з воєнної точки зору. За його словами, визнання росією незалежності Придністров'я може стати повторенням сценарію для так званих «ЛНР» і «ДНР». Варіантом початку операції називають висадку десанту на аеродромі у Придністров'ї, куди ворожа авіація може летіти з території окупованого Криму. Паралельно з цим у самій Молдові можуть бути організовані заворушення.

У росії, де люблять усе пов'язувати до важливих для них дат, можуть розпочати таку операцію ближче до 9 травня. А цього дня путін може заявити про визнання Придністров'я.

Видання зазначає, що аналітики Джек Уотлінг та Нік Рейнольдс із Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень вважають, що така операція росіян має три мети: відтягнути частину українських військ на південно-західний фронт; зупинити проєвропейський курс Молдови; налякати Захід, показавши, що підтримка України може призвести до подальшої дестабілізації у регіоні.

Нагадаємо, що останнім часом на території так званої «ПМР» лунали вибухи. Зокрема, було зруйновано дві антени на території телерадіоцентру.

Фото Pixabay

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