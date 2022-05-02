Як довго в Україні діятимуть старі тарифи на газ: названо терміни

В умовах військового стану уряд прийняв рішення не підвищувати для населення тарифи на газ — порядка 8 гривень за кубометр «блакитного» палива домогосподарства платитимуть до 30 вересня 2022 року, а підприємства, які виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності держави, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, платитимуть за пільговим тарифом.

У постанові Кабміну зокрема зазначається, що з 1 травня по 30 вересня 2022 року включно АТ «Укргазвидобування» та Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» зобов'язані щомісяця здійснювати продаж природного газу власного видобутку, а НАК «Нафтогаз України» — купувати його по 7 240 гривень за тисячу «кубів» із урахуванням податку на додану вартість.

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Вартість природного газу, що передається за договором між «Нафтогаз Трейдинг» та постачальником, визначається на рівні, який з урахуванням торгової надбавки постачальника газу у розмірі 60 копійок за кубометр з урахуванням ПДВ дорівнюватиме базовій річній пропозиції такого постачальника, що діяв станом на 24 лютого 2022 року.

Постачання природного газу постачальником «останньої надії» здійснюватиметься за ціною 32 000 гривень з урахуванням ПДВ за тисячу кубометрів.

Нагадаємо, що раніше уряд «заморозив» тарифи на електроенергію — до 31 жовтня 2022 року домогосподарства, які споживають менше 250 кіловат на годину, за кіловат, як і раніше, платитимуть 1 гривню 44 копійки, а тим, хто споживає більше, тариф теж змінювати не будуть — 1 гривня 68 копійок за кіловат.

Фото Pixabay

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